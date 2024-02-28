國戰會論壇／從金門撞船看豪豬戰略與以武謀獨對話

【文．周忠菲】

金門撞船事件發生後，民進黨當局處理該事件的進程中，基本態度是「回避、強硬」，並要求美國介入。美國政府、國會、五角大廈則是三方齊發，呼籲雙方克制、「維持現狀」。大陸方面除進行交涉，提出強烈抗議外，大陸海警船在金廈這一台灣定義的「禁限水域」，對台灣遊艇進行了「30分鐘的登船檢查」。

本文從一個研究者的角度，對金門撞船事件，更多的是看到美國的「豪豬戰略」與民進黨的「以武謀獨」之間，加強勾連的一面。事件給兩岸關係的發展，蒙上了巨大的陰影。

看點一，「台澎金馬」列島的特殊性。

其一，距離大陸近，距台灣本島遠，最近處，金門距廈門僅2公里。大陸可給列島供水供菜，老百姓將其比喻為台灣從大陸獲取營養的「臍帶」。其二，是兩岸同屬一個中國的地理標誌。1958年的金門炮戰，解放軍的打法，就是突出內戰這一關鍵特徵，「打蔣艦不打美艦」。說明在涉及中國的領土完整和國家主權的重大原則問題上，美國不敢輕舉妄動。其三，兩岸一中，「台澎金馬」是中國領土。

目前，台灣國防部表示「避戰」和「不介入」。拜登政府表態「不希望台海這邊再有意外出現」，提出「維持現狀」，主張「兩岸對話」，說明「台澎金馬」列島特殊性，馬祖海域管轄權問題的實質，在於一個中國。

看點二，美國鼓動民進黨進行軍事冒險

與撞船事件並行的，另一個更加嚴重的事態，是美軍將進駐台灣本島與金門，以及美軍對台軍事進行培訓。

三年多來，拜登政府對外政策最主要的特徵，就是一手握著國會通過的財政撥款，一手悍然對外發動戰爭。外交政策為美國軍工體制的利益服務。如《2022年財政撥款》通過後立即促成烏克蘭與俄羅斯的戰爭。

與川普政府相比，拜登政府的台灣牌具有「冷戰+熱戰+混合戰」，多種手段並用的特徵。如「軍機搭載疫苗」，宣稱台灣可能被邀請參加世界民主峰會，美國國會議案主張擴大台灣國際空間，美國網站宣稱「台灣不是中國一部分」等。而最突出的，就是提升美台軍事關係，以抵禦大陸威脅為藉口，加快武器售台。實現首次將攻防兼具的武器售台。意味著美國提供軍事保護的手段與物資，民進黨負責進行軍事冒險。台灣自己承擔維護「台灣安全」的責任。

看點三，「豪豬戰略」與民進黨的「以武謀獨」

美國對台灣推行「豪豬戰略」，開始於2022年8月裴洛西竄訪台灣後。根據當年10月5日《紐約時報》的報導，美國對中方演訓進行了研究，認為「大陸可能會封鎖台灣」，局勢可能升級。而美國和其他國家未必會出手干預，「台灣可能不得不獨自應對」。美國應加緊出售給台灣包括先進小型武器的數量和類型，以確保台灣擁有足夠作戰武器，把台灣打造成一隻對抗中國的「豪豬」（如台灣從美國購買的一些武器，包括魚叉飛彈和刺針飛彈等，就是按此要求）。其後事態的進展，借用民進黨當局當時的「駐美代表」蕭美琴所言，「就在非對稱戰略上的優先事項而言，美國與台灣正以高度共識前進」。

此外，根據台灣《聯合報》報導，從2024年開始，根據美國2023財年的《國防授權法案》，美國軍事顧問可能長期駐守台灣。其中，美軍將派出綠色貝雷帽部隊，入駐金門和澎湖地區。美軍人員將以軍事顧問身分，對台灣作戰部隊提供軍事培訓。包括「幫助台軍學會外島防禦以及敵後游擊戰，學會使用黑色大黃蜂無人機」操作等。

《國防授權法案》的主要內容是美國如何在全球實施軍事計畫，維持其全球軍事霸權。《法案》發布於2022年年底，公然包括台灣。2023年9月份後，美台之間的「軍事合作」，陸續實施。實質就是通過為台灣地區提供更多的軍事援助，為台軍提供對應的軍事培訓，為台灣提供「防禦安全」。支持民進黨「以武謀獨」，同時又能夠達到美國所需要的「維持海峽現狀」這一軍事目的。2023年8月，「台獨金孫」賴清德「過境美國，聲稱「要以事實台獨身分進入白宮」。形成「台獨」勢力挑釁，大陸做出強硬反應的局面。

看點四，事態的嚴重性

對民進黨當局來說，既然知道將美軍引入金門與本島，按照美國的軍事意圖行事，會是一個相當危險的舉動，那麼民進黨當局為什麼要這麼做呢？

其一，「依美謀獨」。因為美國在金門和本島駐軍，有利於抵消民進黨近年來的不安全感的增加，還可以展現民進黨「謀獨」將要「提速」的趨勢。作為交換，拜登政府與中國政府接觸時，增加了打台灣牌「敲詐」中國大陸的機會。美國還可以利用民進黨，名為促進兩岸對話，實為加緊對中國內政進行干涉。

其二，顯示台灣的防禦圈向外推，從原來的台灣本島，延展到了澎湖、金門、馬祖等外島，以大陸為敵。對於將上台執政的賴清德，從政策淵源上來說，這是接近於陳水扁當政時期推行的「一邊一國」，「決戰境外」的戰略方針。

其三，「520」後，如何實現民進黨心目中設想的，通過「依美謀獨」，獲得「台獨」安全，美國將進一步提供什麼樣的保障，有待展開。顯示民進黨對大陸的進一步挑釁。

結尾

按照台灣部分媒體的說法，美軍的綠色貝雷帽部隊，只是一種防禦性質的特種部隊，而綠色貝雷帽是美國在第二次世界大戰結束之後，建立的第一支特種作戰力量，特徵就是單兵素質極強。美國電影《第一滴血》中的約翰-藍波，就曾在綠色貝雷帽部隊服役。美軍現有特種作戰部隊大約4.7萬人，分布在世界各地。雖然到金門、台灣本島，只是極少數。但這一入駐意味著什麼？美台加強軍事合作，又意味著什麼？

從金門撞船，到「豪豬戰略」，再到民進黨的「以武謀獨」，雙方的戰略對話，可以看出台灣的戰略方針，已從過去的「有效嚇阻」，轉變為「重層嚇阻」。名義上還掛著防禦的幌子，實際體現出「濱海決勝」、「灘岸殲敵」這樣的進攻性作戰構想。