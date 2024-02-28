傳承漢唐失傳技藝、再造翡翠青瓷風華 何志隆翠意盎然特展台中雅園溏璀璨登場

【文．吳德亮】

以「裸坯入窯、滿釉出窯」驚人秘技，高溫柴燒淬鍊開創「翡翠青瓷」陶瓷新領域，在兩岸學術及鑑賞界都享有高度盛名的藝術家何志隆，繼2022年以劃時代青瓷成就風光入選《中國大百科全書》陶瓷文化主條目，也是當代首位編入史冊的陶瓷藝術品後，今春特別應台中市「雅園溏茶與人文藝術空間」之邀，舉辦《翠意盎然》特展，堪稱今年藝文界最大盛事了。

何志隆原本投入瓦斯窯已二十年，多年前開始接觸柴燒，就被色呈黝黑、金屬泛光、陰陽不定的陶器表面釉色的多元變化所吸引，隨著時日增加竟也漸生疑惑，「既有翠玉窯汗為何卻不能滿佈瓶身？」歷經多次挫敗終於成功完成心願。我與他雖相識不久，卻能感覺他飽滿的生命力與創作的熱情。細看他每一件器皿作品，無論細緻質感的肌里，起伏有致的造型，在晶瑩細緻的璀璨中彷彿都化成了聲響，以生動的韻律迎接飽滿投射的陽光；而滿佈金星的光點更讓整個器型都鮮活了起來。

何志隆翡翠青瓷作品「盤口梅瓶」。

細看燈光照射下翡翠青瓷璀璨滿釉與多層次的開片及冰裂，透過近攝鏡頭發現美麗流淌肌理的流釉，以及光線折射產生的晶光、螢光、疊光等，除了造型自然散發的渾厚霸氣，外觀飽含溫潤的質感，更有綿密內斂的深層結晶波紋，可說一氣呵成而無懈可擊。何君說翡翠柴燒長時間在窯爐高溫內淬煉，且上釉方式又採絕無僅有的熱上釉即「柴燒自然落灰上釉法」，透過長時間的自然上釉，形成獨特釉質，釉色清亮透光，毫不混濁，作品出窯後，無論開片或冰裂紋均產生鑽石般的點點各色綠光，因而名之為「翡翠」。

何志隆翡翠青瓷作品「葫蘆瓶」。

何君進一步告訴我：燒成技術的探索、改進與完善，全靠他經年累月對火勢的觀察認識與掌控把握，一切都需適時與適當、反反覆覆、日以繼夜。而翡翠青瓷的燒製成功絕無僥倖，得仰賴每次窯爐二十多天的艱辛燒造，以及獨創的燒成工藝與技術等。而形成翡翠青瓷的特色在於360度滿釉、多層次的開片與冰裂，裂紋細如肌膚，而裂紋僅於表層內部不及於表層，包含北京故宮博物院院長及大陸多位學者的肯定：咸認此現象在當今陶瓷發展史上可說極為罕見。

何志隆翡翠青瓷作品「柳葉瓶」。

話說「青瓷」原指表面施有青色釉的瓷器，源於胎釉中含有一定量的氧化鐵還原焰燒所致。學者認為最早應起源於商周時期，歷經漢、晉發展，直至唐代發展出舉世聞名的秘色瓷，宋代再發展出以礦石金屬原料作為釉彩發色劑，使得運用天然植物灰發色的青瓷逐漸式微，千百年來「原始青瓷」儘管有文物流傳，史料也有所記載，但燒製的工法卻已然失落，終至「斷層」的地步，未免遺憾。

何志隆翡翠青瓷作品「瓜瓞綿綿」。

因此投入陶藝已近三十年的何志隆，矢志尋回並傳承古代，在古法技藝中努力開創全新的陶瓷領域。而自創柴燒窯，並仿古人燒陶「土坯不上釉」方式入窯燒製，利用台東海岸廢棄的漂流木燒成的落灰經高溫熔融、瓷化、結晶而成灰釉青瓷，經過無數次的失敗與數不清的徹夜守窯，所成就的色澤因而碧綠如玉，以「翡翠青瓷」稱之。透過北京故宮博物院陶瓷專家耿寶昌鑑定為灰釉青瓷再世的「新生品種」，不僅傳承了漢唐以降的失傳技藝、再造翡翠青瓷風華，更可說為當代陶藝的創新留下精彩的一頁，可說實至名歸了。

何志隆翡翠青瓷作品「蟠螭盤口瓶」。

以近作「柳葉瓶」為例，全然不上釉而僅利用自然落灰所燒出的晶瑩剔透，如翡翠般「落灰成釉」天青自然的通透質感，而如星辰般光點滿佈的開片與冰裂且細如肌膚，在燈光下呈現律動飽滿的形體，所發出的強勁生命之氣，可說已將氣質與韻味作最高境界的結合，恰如其份地為繽紛活潑的意象再加分；而兼容並蓄的格局與貴氣逼人的霸氣，更堪稱當代嶄新的陶藝經典。

何志隆翡翠青瓷作品「弦樂紋刻花雙耳瓶」。

再如「瓜瓞綿綿」作品與玲瓏有致的瀹茶壺，兩者在造型上足堪以「大含細入」來形容吧？大的如提瓜瓞含蓋大化之氣，小的如瀹茶壺深入精微，正如《漢書》〈楊雄傳〉所說「大者含元氣，纖者入無倫」的境界。前者如虹的弓拉開優美的弧線，四平八穩的呈現飽滿的豐姿熟韻；綠葉妝點瓜體不僅乍看有如台北故宮蜚聲國際的「翠玉白菜」，葉末晶瑩律動的繁星點點更在一片和諧中營造意外驚喜；最後再以頂端婀娜的瓜藤劃下完美的驚嘆號，一氣呵成的氣勢令人讚嘆。

何志隆翡翠青瓷瀹茶壺作品。

此外，彷彿密集的漣漪千千層層環繞的瀹茶壺，燈光下但見無數光點在流星雨中閃爍，令人感受大器中蘊含的無限哲理。在長時間高溫焠煉下，土坯胎與木灰釉的任何雜質顯然都已燃燒氣化殆盡，只留下極清澈的釉質，因而呈現各色綠光、琥珀光澤及各色彩光的外觀，煞是迷人。我特別試了一下出水與斷水，水柱呈現的不僅有完美的拋物線，還有許多清晰可見的水珠盈盈綻放，宛如一個個水汪汪的竹節在細竹上婆娑起舞，令人拍案叫絕。顯然何君近年雖專注大型器物的藝術創作，也不以茶壺「器小」而不作，且製壺的功力也不遑多讓吧？

矢志尋回並傳承漢唐失傳技藝的何志隆。

座落台中新社的〈雅園溏〉，以回歸親近自然田野的風貌，在一片偌大的竹籬環抱中，建構濃濃人文與禪風氣息的茶空間，包括宛如超現實主義大師達利的造型的泥屋茶座、蓮花池畔高聳的綠樹與錯落其中的水上、空中茶亭、大型布簾投影的落英繽紛等，觀賞翡翠青瓷的同時，不僅結合了茶香繚繞的展示空間，還能在茶韻悠揚與青瓷藝術的迷人氛圍環抱下，沈浸愜意的下午茶時光或蔬食料理，體現深厚迷人的文化底蘊。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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