食品摻入蘇丹紅是不是謀殺？

【文．孫榮富】

面對一連串食品摻入「致癌物」蘇丹紅的重大食安事件，包括蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等，流向幾乎遍布全台，民進黨政府卻僅回應：個案，這是企圖大事化小，將系統性的蘇丹紅食安風暴，扭曲為單一個案。食品摻有蘇丹紅不算是謀殺罪？這不算是黑心廠商進行掩護？食藥署相關官員不必負責？

所謂謀殺，係指在法律上，行兇者在明知有關行為會使他人死亡仍然作出有關行為，即使並非親自下手，主使者也犯了謀殺罪。即使，沒有特定的謀殺對象，但在有關行為，例如：在人口密集的地方縱火、引爆爆炸品，在理性認知下可能造成他人死亡的情況下仍作出該等行為，導致他人死亡。

根據環境部化學物質管理署資料，蘇丹紅的價格便宜、易取得、穩定又不易褪色的紅色染料，是幾種相似但不同的化學物質統稱，常作為工業用溶劑；而且，蘇丹紅已經被國際癌症研究機構 IARC 列為第三類致癌物。可以說，蘇丹紅根本就是不該使用在食品上，而且是危險的致癌致死的工業溶劑。

換句話說，雖然目前還沒有發現因為吃下這些滲入蘇丹紅食品而死亡的消費者，但是，這些黑心廠商明知蘇丹紅是危險的致癌致死的工業溶劑，還摻入台灣消費者常吃的食品或零嘴裡，即使是非特定對象，在理性認知下，摻入蘇丹紅是可能造成他人死亡的情況下，仍將蘇丹紅摻入台灣人常吃的食品或零嘴裡。試問：這樣的行為不算是謀殺罪嗎？

行政院長陳建仁以及食藥署，都是公共衛生相關的專業。難道不知道蘇丹紅的致死危險性嗎？難道不知道工業用的蘇丹紅，不該作為食品添加使用嗎？就算是「個案」，難道這些黑心廠商沒有涉及「謀殺」嗎？

面對這場可能的蘇丹紅謀殺事件，民進黨政府應該立刻以「謀殺罪」法辦相關所有的黑心廠商，然後究責食藥署相關官員，才能遏止此類可怕食安事件的發生。否則，行政院長就是謀殺共犯，應該下台一鞠躬， 給台灣人民一個交待。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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