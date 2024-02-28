中華眷村美食文化協會成立

【文．梁幼祥】

創會會長梁幼祥表示：「眷村美食」在寫一篇「族群融合」的歷史！

前陸軍總司令陳鎮湘將軍說：「眷村美食」勝過任何武力、是創造和平繁榮的最有效武器！

美食家梁幼祥表示，參加這個協會的成員，有一半以上不是眷村長大的孩子，參與入會的甚至有民進黨，民眾黨的朋友、這些會員有的是成長過程中感受到美食在味蕾上的真諦！也有的是眷村美食讓他們感受到一股無形的溫暖力量⋯

圖／中華眷村美食文化協會

梁幼祥表示：

眷村美食」本身肩負的就是一種

「生存的分享」「生活的交換」⋯

未來協會將用「眷村美食」作出許多社會關懷⋯

圖／中華眷村美食文化協會

婦聯會主委雷倩表示，未來婦聯會將會借重「眷村美食協會」成員的專業與熱情、關懷全台灣各地「榮民之家」的老兵，為「榮民上菜」讓他們感受晚年關愛與眷村美食勾起的「鄉情」。

諸多出身眷村的菁英均蒞臨歡聚、如葛永光、張亞中、仉桂美、韋伯韜⋯

圖／中華眷村美食文化協會

非眷村的有，內政部前部長李鴻源，莊淇銘校長、泛藍協會理事長林忠山教授，台北市副市長林奕華⋯

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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