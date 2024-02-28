【文．梁幼祥】

我一直認為「豆腐」是人類文明發展中，最偉大的食品工藝，二千多年前漢·淮南王劉安、在燒藥煉丹的時候，無意中發現凝化後的豆漿，點滷之後，可以變成潔白、滑嫩、順口、的人間美味！

直至今日、傳統市場都有大量的需求，小時候住在台南，每到清晨，就聽的一個閩南阿北，拉開嗓門用台語嚷著「叨虎哦！賣叨虎哦」⋯爸爸有時會拿著兩毛錢、買它一塊、切點蔥花、淋點醬油、香油⋯一拌，早晨搭著韭菜盒子、皮蛋粥⋯⋯可享受了個豐富！

林海音的《豆腐一聲天下白》也勾勒出豆腐在中國人的社會中，有相當相當的文化份量！

簡單說「豆腐」是一個再簡單、便宜不過的食物，好吃的可以讓你餐餐都需要它、也可以忽略它、有時後去餐館甚至會忘了點它⋯

我曾受邀在故宮「三希堂」舉辦的一場國宴中（當時接待近百位國際藝術家及各地的博物館館長）用豆腐呈現了一道涼拌前菜，這「太極豆腐」出現在每位賓客案前的時候，響起一陣陣掌聲和驚嘆不已的「噢」「哇」⋯（註如照片）

我向學生證明了一件事、再簡單的食材，「只要有心」就能將腐朽化神奇！

我曾私下詢問過當代最偉大的烹飪家傅培梅老師，最喜歡吃的是什麼？她毫不猶疑「豆腐」⋯

香港的世界鮑魚大王楊貫一，我也同樣的問過他⋯答案也是「豆腐」⋯

這些吃過世界各地美食大師中的大師，他們都深有同感的是，豆腐是一單純無瑕的玩意兒，但你要怎麼朔造它、如何讓它入味？變得雋永，是要「用心」的。

任何一個國家的人民、其實就很像「豆腐」一般的淨潔、柔弱軟嫩、吹彈可破⋯雖然它是最便宜的食材、卻有著豐沛的營養，用心烹制，非常可能讓你致富！

執政者是否能小心的呵護、善用烹製⋯誠如那一句「治大國若烹小鮮」！

賴清德即將拿起鍋勺、把台灣這塊島鏈中最小的一塊豆腐下鍋！是蒸？是燒？是燉？是煎？還是炸⋯⋯？

台海的現況早已波濤洶湧，深一點的暗流湧動、更是令人擔心！

眼前的一切就像蘇起所說⋯目前面對大陸只有三個選項

「是鬥、是拖、還是和」？

我們都寄望賴清德總統、能真正體會「豆腐」是多麼需要被呵護、而你的團隊又什麼樣的廚子？選擇怎樣的烹製？

我們祈禱！也期待！

［註］

當時這些與會的藝術家、都非常喜歡「朱銘」藝術館中的太極！我就利用半塊豆腐（1/4手掌大）用雕刻刀、雕塑與「太極」一樣的作品，而豆腐的雕塑更困難，因為每一刀必須到位、過了豆腐斷裂、力道不及、無法成形⋯讀者可以再仔細看看我雕的豆腐，紋理分明，很有意思的，只是我有了年歲，刀法生疏了！

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

ESG壓力山大 從勞工權益國際標準做起

機器人革新：金嗓蛻變成甲電的故事

謝沅瑾揭神桌擺設原則 與過年十大禁忌

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】