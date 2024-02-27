因果教育在國際書展節 經典藏書分享智慧

獨家報導 記者康晴芳／綜合報導

2024台北國際書展於 2/20~2/25在台北世貿一館展出，華藏淨宗學會/華藏淨宗弘化基金會多年後再次參展，學會致力於佛教典籍的整理及流通，幫助大家更容易了解佛法，並通過修習佛法獲得更有品質的生活，身心輕安喜悅，在書展中以結緣方式分享智慧經典。本屆國際書展展場，除了出版社參展外，致力於佛教經典書籍的學會，也參與書香盛事，規劃豐富展區，讓民眾透過閱讀認識文化。

從經典講記到漫畫、食譜，展區呈現豐富書籍，透過閱讀，讓現代人放慢腳步，擺脫焦慮的生活壓力。悟道法師：「因果教育是當前這個世界非常急需要，所以我們這次書展也就是把這方面的道理，詳細透過這個書籍，能夠讓廣大的社會群眾能夠有緣來接觸到，對他們有真正的幫助，所以我們是免費贈送結緣。」

圖／截自華藏淨宗學會

華藏淨宗學會也著重文化的流通，將經典翻譯成多國語言，讓外文讀者了解傳統文化。悟道法師：「在聯合國的教科文組織，那我們也是在那邊把這個傳統文化，這些書籍我們也是都是跟各國代表來結緣，所以把這個推到國際上。」

華藏淨宗學會、因果教育、悟道法師、漫畫 圖／翻攝網路

現場規劃八大展區，吸引許多民眾停留翻閱，藉由閱讀讓民眾親近佛法，達到不一樣的啟發。

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