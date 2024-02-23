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國戰會論壇／美國助長兩岸「危機疲乏」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
中國前駐美國大使崔天凱公開指出中國不會掉入別人設下的「台海戰爭陷阱」。圖為2019年資料照。
中國前駐美國大使崔天凱公開指出中國不會掉入別人設下的「台海戰爭陷阱」。圖為2019年資料照。

【文．蔡炫】

中國大陸前駐美國大使崔天凱不久前曾在一場演講中公開指出，中國不會掉入別人設下的「台海戰爭陷阱」，他是在出席美國智庫亞洲社會政策研究所舉辦「亞洲焦點：2024」研討會，表示中美之間的互信基礎很低，認為兩國必須要累積善意誠信，對於特定國家以「代理人戰爭」模式提供武器給台灣，企圖掀起內戰表示不會中計。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告同樣指出，確有國際專家認為美國被視為台海緊張升溫的關鍵因素，以前眾議院議長裴洛西2022年台灣之行，便是美國「在台抗中」的鮮明案例，也讓兩岸長期陷入危機疲乏之中。

危機疲乏（Crisis Fatigue）是指兩造陷入長期危機對峙的一種倦怠。台灣問題始終都是美國和中國之間的敏感地帶，崔天凱的說法顯示中國大陸認為有外部勢力介入，試圖透過軍事手段挑起兩岸衝突，強迫台灣加入中美地緣政治來「連台抗中」。美國提供台灣人員訓練、武器輸送、軍事金援等，無疑是給中國實質上的軍事恫嚇，今年二月在「戰略與國際研究中心」的線上記者會上，提到對於台海議題的各項觀點，其中指出中國在國際間放大美國好戰敘事；但事實上，美國本身利用「台灣意識抗中」、「站隊集結抵制」以及「地緣政治」圍堵等外交手法，迫使台海衝突陷入美中對抗的彈性疲乏。

台灣意識抗中

美國對於維繫台海和平軍事背後的行動邏輯始終遭到外界質疑，認為利用台灣作為對抗中國棋子，視為二戰之後在西太平洋圍堵共產主義堡壘，加上位於東亞第一島鏈中樞，台灣無疑淪為中美戰略競爭的反共前哨。美國利用民進黨長期執政的「抗中保台」意識形態，也加深了美國以「台灣意識抗中」具體戰略。

台灣安全的最大屏障無疑來自美國的支持，由於美中實力逐漸縮減中，如何能在第一時間對台軍事援助顯然緩不濟急，美國透過印太戰略箝制中國無法全面圍堵，顯現其軍事準備恐遠不及於所需要的嚇阻力量。美國智庫在台灣總統大選之後發表名為《不安的東亞仍有理由樂觀》專文，除了闡明民進黨僅掌握四成民意依舊執政，同樣給了美國持續在台抗中的有利條件。

站隊集結抵制

美國總統拜登去年年底簽署2024年國防授權法案，要為台灣軍隊建立全面性的培訓計畫，從2018年開始加強對台防衛能力，而將台灣納入美軍印太作戰盟軍，看似準軍事同盟關係，但僅次於對抗中國大陸的外交層次，需要台灣加入站隊集結抵制的其中一員。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅近日公開否決台美「盟友」關係，事後再解釋台灣和美國屬於合作夥伴，強調美國致力於維持現狀，這場訪談凸顯台美「非官方關係」，其餘對外「國際場合」一律下架台灣，可見若無符合自身利益以及多邊盟邦之下難以維持，美國也只有在軍事對抗中國大陸才會與台灣進行「類官方形式」交流。

地緣政治圍堵

美國智庫戰略與國際研究中心費和中國研究專案，針對如何建立國際社會對台灣支援成立了一個國際工作組，提出一份名為《建立國際社會對台灣支援》報告，並由費和中國專案研究員白明（Jude Blanchette）等撰寫，凸顯美國想以聯盟方式的地緣政治支援台灣，自2017年美中角力在外交戰、金融戰、科技戰，都將台灣捲入這場的「地緣政治」較量。

台海問題只是美中角力下的一環，美國正逐步調整供應鏈從中國出走，並將日本、印度、墨西哥、加拿大當作替代選項，透過各式「聯合軍演」與「結盟經濟」對抗中國大陸，包括「美菲聯合軍演」以及「礦產安全夥伴關係」，在海域主權維護甚至到科技材料防堵，美國透過地緣政治而將中國視為假想敵，進而掀起一系列的政治經濟區域對抗。

美國「在台抗中」的外交戰略已讓兩岸長期陷入危機疲乏之中，在維持與破壞現狀下大玩兩面手法從中獲利，透過「台灣意識抗中」、「站隊集結抵制」以及「地緣政治較量」，無形助長台海衝突的發生機率，難怪不僅中國大陸憂心外部勢力介入，就連其他國際專家也有提出美國造成兩岸緊張升溫論述，是否站在利他或利己的國際主義上，恐怕只有美國心裡有數。因此，美方必須強調戰略目標在於維持和平，要在兩岸之間保持開放的對話空間，避免台灣只是美國用來對抗中國大陸工具的不當聯想，才能真正在兩岸議題上和平解決分歧。

台灣必須克服危機疲乏，對於兩岸衝突才能見微知著，若能避免淪為美國對抗中國的棋子，在兩強對抗之下便能明哲保身。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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