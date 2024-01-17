台灣戰情室／台海安全亮黃燈 大選後共軍蓄勢、砍諾魯邦交

【文．陸文浩】

軍事掃描：國防部1月9日15時14分，突連續發布國家級警報，針對中共於15時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警。由於警報內容籲請民眾注意安全，引起民眾驚嚇，國防部也呼籲，若發現不明物體，通報警消人員處理。由於這是國防部首度針對大陸發射衛星發布國家警報，到底是有政治涵義，或是確實有發國安疑慮，格外引起關注。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。此舉引發在野黨不滿，認為執政黨操作「中國介選」，引發恐中氛圍。

1月8日至9日，第17次中美國防部工作會晤在美國華盛頓舉行，美國國防部副助理部長麥克爾·蔡斯（Michael Chase），在五角大樓會晤中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將。中方強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣獨立。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。

政治掃描：1月13日台灣第16任總統副總統選舉，由民進黨賴清德、蕭美琴贏的勝選。晚間9時許，BBC首頁頭題報導賴清德在台灣大選勝選的標題，再度把「『麻煩製造者』」字樣（William Lai, who China sees as ‘troublemaker’, wins Taiwan election）放在賴清德勝選的標題。民進黨賴清德、蕭美琴以約4成得票率當選，立法院三黨不過半，國民黨成為國會最大黨，民進黨「完全執政」夢碎，賴清德未來面臨朝小野大困局。

針對台灣總統大選結果，國台辦發言人陳斌華13日晚間發表聲明，強調民進黨「不能代表島內主流民意」，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，也阻止不了兩岸終將統一的大勢。陸方將堅持體現「九二共識」，反對台獨分裂行為和外部勢力干涉。

外交掃描：全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）8日刊出2024主要風險報告，其中提到美國有三大「危險朋友」，除了烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理尼坦雅胡外，第三位是賴清德。賴清德是「美國的危險朋友」 全球風險機構：恐讓美陷更大衝突。

中國駐美大使謝鋒美東時間1月9日參與「中美建交45周年研討會」時強調，中美的競爭應該是田徑賽，而不是拳擊賽，呼籲雙方應不斷拉長合作清單、減少負面清單。同一天，美國眾議院議長強生首次會晤我駐美代表俞大㵢，強生展現對台美關係的堅定支持。

美國首席副國家安全顧問費納（Jon Finer），當地時間1月10日在華盛頓會晤了中共中央對外聯絡部部長劉建超。雙方討論包括台海問題在內的全球和地區安全議題，兩人也重申，支持美中之間的持續高層外交與互動。劉建超前一天在紐約智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）強調中國尋求與美國合作，還表示，台灣的地位問題是北京的「紅線」。就在台灣1月13日舉行大選前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在華府會見劉建超，布林肯表示美國正不斷提醒北京，不要利用這場選舉作為破壞穩定的藉口。

針對台灣總統大選民進黨賴清德當選結果，美國總統拜登（Joe Biden）14日表示：「我們不支持台灣獨立」。同時間，正在埃及訪問的大陸外交部長王毅在開羅表示：台獨就是分裂中國國土必受嚴懲。

美國在台協會（AIT）14日宣布，美國將派代表團抵達台灣，成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也將一同隨行，表達對台支持。英國《金融時報》引述消息人士指出，此舉相當「不尋常」，恐怕將進一步引起北京不滿。

台灣總統大選剛落幕，太平洋友邦諾魯政府15日宣布與台灣斷交，不再視台灣為國家，聲明指出，是為了諾魯的最大利益而轉向一個中國原則，將恢復與中國大陸的全面外交關係。諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷去年10月率團參加我國慶大典，當時蔡英文總統表示，台灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉，期盼台諾未來合作更加緊密，邦誼歷久彌新。

中共掃描：大陸國台辦1月10日發布聲明表示，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線，賴清德日前聲稱將延續這條「路線」，就是要接著走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

針對台灣選舉結束後，白宮將派一個非正式代表團訪問台灣的記者提問，大陸外交部發言人毛寧1月11日回應表示，美方應當切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，慎重、妥善處理涉台問題，停止以任何方式介入台灣選舉、停止美台官方往來。

共軍在我總統大選當天1月13日，無共機在當面台海周邊空域活動，僅4艘共艦在台灣周邊海域活動。

中國大陸外交部1月7日宣布，將對美國5家軍工企業實施制裁，以敦促美方停止武裝台灣、停止對華非法單邊制裁。制裁措施係針對稍早前美國對台軍售約3億美元的新方案，用來維持台灣「迅安系統」指揮、控制、通訊與電腦系統的生命周期，以確保戰術訊息的安全輸送，提高台灣應對當前及未來威脅的能力。

1月14日下午，中國「中央人民廣播電台」微博發布43秒的中共解放軍軍演畫面，聲稱中國東部戰區海軍某護衛艦支隊，出動多艘艦艇組成編隊，奔赴東海某海域，開展海上實戰化訓練，以此提升編隊協同作戰能力。推斷為共軍東部戰區隸屬於上海等附近區域之護衛艦支隊所屬作戰艦艇，於1月2日起執行「共軍2024年新年度軍事訓練」、年度例行性海上演訓。另，大陸媒體公布共軍快艇編隊與護衛艦在台灣周邊海域演訓，依據共軍645艦影像，推斷為福建廈門護衛艦支隊與周邊快艇大隊年度例行性演訓。

台海安全分析：警示燈號黃燈。共軍艦船常態性在台灣周邊海域維持巡弋、戰機在台海中線北段與台灣西南空域空中巡弋與警戒任務。並未因台灣總統大選刻意展現軍事武力威懾。但是，隨著，美方在台灣選舉結束後，白宮1月14至16日將派遣一個非正式代表團訪問台灣。屆時，共軍東部戰區機艦可能稍有所反應，提醒我方必須提早因應。未來，共軍將隨著我政治走向、台美外交與軍事關係互動、美對台軍售等議題，在觸及中國大陸紅線之際，軍事反應肯定會比以往更加快速、且威懾力度會提高。

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