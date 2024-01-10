金融領域實現淨零目標中的挑戰與作用

【文．蔡鎤銘】

金融領域在ESG議程中扮演著關鍵的角色，其對實現淨零目標的影響至關重要。金融機構和企業的貸款、投資和資金分配方式直接塑造著企業的發展方向和環境影響。然而，在這一進程中，金融機構面臨著諸多挑戰。

首先，金融機構需要更積極地推動企業進行環保轉型，這意味著審慎挑選投資項目和貸款對象，確保這些實體真正實現可持續和環保的業務模式，而非僅僅是裝飾綠色標籤。

評估企業的綠色宣傳是一個複雜而具有挑戰性的課題。儘管眾多企業聲稱關注環境保護並致力於減少碳排放，但由於缺乏一致的標準和充分的透明度，這些宣傳的真實性和實際效果難以量化和驗證。金融機構需要建立更為嚴格和全面的審查制度，驗證企業所宣稱的環保承諾，確保宣傳基於可靠的數據和對環境的實際影響，而非僅為行銷目的。

為了更準確評估投資對象的環保友好程度和實際執行淨零目標的情況，金融機構需要建立更全面、統一的評估標準。這些標準應涵蓋企業的碳排放水平、可持續性戰略的實施、再生能源使用比例以及淨零目標的長期可行性。透過建立更精確和全面的評估標準，金融機構能更好地評估投資對象在實現環保目標方面的實際成效，並消除虛假宣傳，提高投資決策的可靠性和可持續性。

金融行業在ESG議程中受到監理機構和法規的密切關注和引導。監理機構通過規定政策和法律法規來約束金融機構在環保投資和宣傳方面的行為，為投資者提供可靠資訊，並鼓勵金融機構更積極地採取環保措施。然而，監理方面的規定需要不斷完善和更新，以適應快速變化的市場和技術環境。

透明度和一致性的規範對確保投資者獲得可信賴資訊至關重要。監理機構的政策和規定應涵蓋如何評估環保投資、披露資訊以及落實綠色金融標準的具體要求。此外，監理政策也應明確規定對金融機構綠色宣傳的監理和審查機制，防止虛假宣傳和誤導性資訊的傳播。

監理機構除了更嚴格的規定外，還需要跟進和適應市場的動態變化。由於環保技術和標準不斷演進，監理政策需要靈活、及時地進行更新，以確保其與最新的科技發展和市場趨勢保持同步。這將有助於為金融機構提供明確的指引，使其更好地應對日益變化的環保要求，促進金融行業更為積極地推動可持續發展的目標。

金融機構在推動企業實現淨零目標方面肩負著更積極的責任。為了實現這一目標，需要確立更嚴格的審查機制和規範。金融機構應該通過建立更為詳盡和透明的審查標準來驗證企業所宣稱的環保承諾，確保這些承諾基於可靠的數據和對環境的實際影響，而不只是為了宣傳或行銷目的。這種嚴謹的評估制度將有助於金融機構更準確地評估投資對象的環保友好程度，確保它們在朝著淨零目標邁進。

同時，監理政策需要更多的透明度和一致性。政策和規定應該提供具體、明確的指引，明確規定金融機構在環保投資和宣傳方面的要求，避免虛假宣傳和誤導資訊的傳播。這樣的規範將為金融機構和投資者提供更可靠的資訊基礎，鼓勵更積極的環保行為，推動實現淨零目標。

更加具體、詳盡的規定和更新是建立一個適應性強、發展持續的環境所必需的。隨著技術和市場的變革，監理政策需要不斷地更新，確保其與最新的環保技術和市場趨勢保持一致。這種強調透明度和一致性的改革將有助於確保金融領域能夠更有效地推動綠色發展和實現淨零目標，為實現可持續發展作出更大的貢獻。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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