「2023西港胡麻節」12月2日飄香登場 由美食達人李鴻裕區長帶你走踏西港吃美食

【文．林墨卿】

一年一度的西港胡麻節於12月2日登場，推出藝文表演、特色小吃及農產品市集、胡麻產品展示及品嘗等活動。觀旅局特別邀請美食達人李鴻裕區長帶路走踏西港吃美食。

台南市長黃偉哲表示，西港區的地質和氣候種植胡麻正適合，且許多在地農家均種植胡麻，使得西港區有胡麻的故鄉之美譽，產量台南第一，更是全台居冠。西港慶安宮當地盛傳位居鯉魚穴，所以裡裡外外都可以看見鯉魚作為裝飾，三年一科的西港刈香，更有著台灣第一香的稱號。

觀光旅遊局林國華局長表示，西港農會舊倉庫改建的穀倉餐廳懷舊感十足，室內以稻穀主題佈置，讓人眼睛為之一亮；並設有「胡麻嫂故事館」也是由原來的穀倉改建成為當地特色文化故事館，保有百年木製榨油機具和製作麻油製程。港東社區的「金獅傳說」是日治時代建造的三合院，保有當時精緻壁畫彩繪及花磚藝術裝飾，目前結合在地藝陣文化特色，展示宋江、金獅藝陣相關文創作品。「藺草工坊」是全台唯一藺草製作工坊，將原本三合院老宅整修後，搖身一變成為推行在地產業與文化傳承的基地，藺草編織成草帽、草袋、草蓆等生活用品非常實用，既復古又新潮，也可體驗藺草編織DIY活動。

西港區李鴻裕區長表示，「西品蝦仁爌肉飯」的炸蝦是用每天由七股新鮮直送的火燒蝦仁，吃起來沒有油耗味，無敵鮮美！爌肉則是使用豬的「腿庫肉」，一咬下去肉汁四溢，滷得十分軟嫩、入口即化！「郭巧味牛肉店」採用溫體牛肉，湯頭由牛骨及蔬果熬煮，醇厚濃郁，1碗湯附贈1碗肉燥飯，肉燥香滑軟嫩不死鹹，滿滿肉燥淋在熱騰騰白飯上，堪稱一絕。「阿農兄芝麻工坊」手工原味芝麻糖，由謝崑農（阿農兄）負責一條龍產線，從栽種、摘心、收割、製油榨油，到製作芝麻糖時炒芝麻的溫度控管，連麥芽的濃度也不能馬虎，全程都是靠著長年累積的經驗，才能做出微甜不膩且香氣四溢的芝麻糖。「蓮華素食-西港菜粽」堅持使用台灣米及嚴選北港花生，簡單的糯米搭配花生，淋上特製醬汁加上花生粉，好滋味不輸給肉粽。「甜園飲冰室」八寶冰的經典配料皆是自行熬煮，有大豆、粉粿、紅豆、綠豆、薏仁、愛玉與仙草等，淋上獨特的冬瓜糖水，用碗公裝的冰，稱得上俗擱大碗。「穀倉餐廳」招牌麻油雞鍋，乾湯兩吃為其特色，麻油香四溢，香氣逼人，配飯更是一絕。

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