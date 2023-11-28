湳雅夜市新風貌 106專案審議通過又一件！

【文．溫沛晴】

鄰近湳雅夜市位於板橋區新興段屋齡逾30年都更案，於112年11月24日經新北市都市更新及爭議處理審議會第57次會議通過，更新後將興建1幢2棟地上2層、24層及地下5層之集合住宅大樓，本案申請適用106專案，搭乘審議特快車，縮短行政程序，經提1次專案小組收斂議題後即送大會審議通過，俟後續核定後將進入拆除重建階段。

本案面積2,363平方公尺，鄰近湳雅夜市，深具發展性，坐落於南雅西路一段、南雅西路一段124巷及南雅西路一段92巷所圍街廓中，且位於「臺北縣板橋、永和及三重都市更新地區（館前西路、南雅東路口西南側等十九處）劃定案」之更新地區。雖位居核心地段，惟範圍內多為1、2層樓低矮建物，土地低度利用，現況建物均荒廢已久不堪使用，本次透過更新活化土地再利用，且鄰近範圍尚有多件都更案正在進行，將重新賦予湳雅夜市周圍嶄新風貌，本案將提供開放空間供公眾使用，整體開放空間面積共計約500平方公尺，經由整體規劃，周邊部分退縮3至5公尺人行步道，創造整體友善步行環境，並搭配植栽配置、綠地設計等方式打造都市綠美化空間。目前本市都更案提供開放空間截至今年11月共計約8萬8000平方公尺，包含人行步道、街角廣場等公眾空間，打造適宜的都市環境，讓市民居住生活環境更美好。

新北市政府都市更新處處長林炳勲表示，市府自109年6月30日推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，目前適用106專案之案件已核准7案，市府致力於協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建方式實施之都市更新案件快速通關，翻新危險老舊建物，使新北市民共享更新後整體效益。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

吃火鍋嚇破膽天降「米奇」！ 錢都：暫停營業兩天消毒

南投清境吃河豚中毒死亡 8人手腳麻痺送醫

「露營憾事」帳篷內燒炭取暖傳1死2傷

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】