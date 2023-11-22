福德坑滑草場11月25日競技滑草體驗活動 歡迎民眾一起來瘋滑草

【文．墨莊】

為提供民眾悠閒的休憩環境，臺北市環保局於「福德坑環保復育園區」打造滑草場，吸引民眾到此感受滑草的速度感，紓解平日生活壓力。環保局與「中華民國滑雪協會」於11月25日（六）下午2時至4時在園區內滑草場共同辦理「競技滑草示範和體驗活動」，現場除了可欣賞到曾參與國際比賽的選手秀技術、展英姿外，還可於現場體驗滑草。環保局歡迎市民朋友當天一起來瘋滑草！

環保局表示，福德坑滑草場除了是假日民眾喜愛的遊憩景點，在此也培育了多位競技滑草國手。其中國手陳彥誠在2O13年代表國家參加奥地利滑草小曲比賽，榮獲世界杯第四名的佳績。另一位國中三年級學生方啟安，偶然機緣下接觸了滑草運動，從國小一年級起每逢周六、日便在福德坑練習滑草到現在，無論是夏天超過三十幾度的高溫或是冬天寒冷低溫，都持續練習不間斷，自2016年起至2023年在國內滑草比賽屢獲佳績，更是目前積極培訓的準國手。二位選手均會於25日活動現場進行表演，有興趣的民眾千萬別錯過精彩的演出。

環保局說明，「福德坑環保復育園區」原是臺北市第一座大型垃圾掩埋場，經臺北市政府規劃與積極復育下，於民國92年轉型成為一處兼具教育與環保的復育公園。公園內規劃了遙控飛行場供喜愛遙控飛行民眾休憩外，園區內的免費滑草場也是人氣爆表的景點之一，每逢週六、日如天氣晴朗，常有5、6百人次前往滑草。

滑草場開放時間為週六、日，開放時段為09：00至12：00及13：00至16：30，遇下雨暫停開放。因園區位於山區天氣多變化，民眾可先撥電話(02)8230-1969詢問滑草場是否開放，以免撲空掃興。福德坑環保復育園區位在臺北市文山區木柵路 5 段 151 號，民眾前往園區可從木柵路五段轉入木柵路五段43巷，至園區約1.6公里(詳見附件)，或搭乘「小12」公車，於福德坑環保復育公園站牌下車，再徒步進入園區前往滑草場。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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