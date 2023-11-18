「韓國啦啦隊女神」進擊台灣之關鍵因素

【文．閻中岳】

南韓啦啦隊女神李多慧風靡台灣後，不僅台鋼雄鷹邀請「最強外掛」安之儇專屬培訓，富邦也引進高人氣的李晧禎，讓台灣掀起一陣韓國啦啦隊熱潮。近日有網友在PTT發文詢問「韓國啦啦隊怎麼那麼愛來台」，引起熱烈討論。

網友發文疑惑為何眾多不太知名的韓國啦啦隊紛紛來台加盟，是否是受到李多慧成功的影響，認為台灣市場機會多，因而湧入。網友在底下留言紛紛表示「來台好啊，被當媽祖供養」、「在台灣撈錢真的不錯」、「台灣女生沒競爭力、又老」、「台灣男生賺錢容易」、「30多歲還能跳舞，當然要來了」。

也有網友提到在韓國，女團賺錢的多，啦啦隊的薪水相對較低，而在南韓的競爭激烈，來台灣相對較容易接到活動和通告。特別是以李多慧為例，自從來台後引起高度關注，不僅人氣直線攀升，還因其軟萌的個性受到男女粉絲喜愛，成為品牌廠商的寵兒，接連獲得各種商演邀約，賺取可觀的收入。

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