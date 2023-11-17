老梁說故事／什麼是台南「阿舍菜」？

【文．梁幼祥】

我好友、前內政部長李鴻源閒聊打趣、會戲稱自己是台灣「阿舍」！

「阿舍」這閩南人富商子弟的稱謂，被一些不明就裡的「作家」、錯誤的註解、「污名化」了，甚至描述的很不堪！本也不想得罪人、由他她吧！

但好友船老大的董事長啟禎希望我幫他的餐廳（台中大墩路台南擔仔麵）找一些、設計一些有台南文化的美食、我想到了為他開啟一系列的「台南阿舍菜」⋯

「阿舍」這二十年被一些「作家」污名成有錢人家的「紈褲子弟」說來真是荒謬、這逼著我不得不啟文、為「阿舍」正名一下、否則不是我設計了一套紈褲子弟套餐了嗎？

很多台灣台南的古籍或閒書可見到「阿舍」的稱謂！

而這「台南阿舍」的稱謂源自古代的「舍人」。這名稱最早見於《周禮·地官》，也就是國君親近的「屬官」、也是一種階級的稱謂。

在秦漢時代有「太子舍人」

在魏晉期間有「中書舍人」

這些都是官稱

宋朝以後呢，就用「舍人」及「舍」

來稱呼官宦、仕紳、還有地主之家的子弟⋯簡單說、就是有身份地位的人士！

阿舍

久了！之後的閩南則將「阿」字冠在字首⋯習慣的叫出了阿舍！

我小的時候、媽媽幾個有錢人家的兒子、接班人、大的就用台語稱「大舍」二兒子就稱「二舍」⋯

此刻的台灣人甚至台南人已不解其意、

粗俗的註解「阿舍」是有錢人家、花天酒地的紈褲子弟！

這不僅是錯誤註解

更是不禮貌的污衊！

再簡單的解釋一下這台南的阿舍

是對有名望家族的子弟、

且有風雅文化之流的稱謂

更是有社會地位的象徵。

而台南阿舍菜

所要闡述的是當時深具文化的風雅之士

，聚會時所享用高級食材烹制的料理、這種多半屬於自家的廚師、在家的宴席，而這種阿舍的美味、堪比「酒家菜」更為奢華。（過去台南的有錢人家、都有聘請來自廣州、潮汕、福州的大廚）。

這也要提醒一下、過去除非你被「阿舍」邀請至其府邸，否則市面上是沒有什麼阿舍菜在販售的。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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