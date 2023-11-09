日本首次大型巴士自動駕駛測試

【文．林墨卿】

日本首次大型巴士車隊自動駕駛測試，日前於廣島縣東廣島市開展。

此次測試覆蓋西條站和廣島大學東廣島校區之間，往返約12公里的路線。測試車輛不僅包括標準巴士，還有連接兩輛巴士的連結公車，長約18公尺，可容納約100名乘客。

該測試於11月7日上午展開，由連結公車和巴士組成的車隊從大學出發，車輛之間保持約15公尺的距離。JR西日本表示，這次測試考慮了需要同時運送多人的情境。這是全國首次在一般道路進行自動駕駛測試，涉及包括連結公車在內的多輛大型巴士組隊。

測試車輛配置有感應前方車輛和障礙物形狀的傳感器，並具有識別道路白線等功能的攝影機，以及透過高精確度的全球定位系統（GPS）確定位置的天線。

該測試預計耗時約一個月，以驗證車輛能否準確感知周圍路況、保持合適跟車距、安全發車等技術功能。

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