以色列駐聯大代表拿聖經佐證 擁有巴勒斯坦領土舊事 被網友翻出猛酸

【文．宋秉忠】

2019年4月30日，時任以色列駐聯合國大使丹尼·丹儂（Danny Danon）舉著《聖經》宣稱，猶太人擁有現在的以色列領土（包括巴勒斯坦地區），這段舊事最近被網友翻出並猛酸。

一名自稱「Skytra To」網友在臉書貼出當年丹尼·丹儂在聯大拿著《聖經》發言時照片酸說：「這天，一個姓黃的拿了本《射雕英雄傳》到中南海說，桃花島是我們黃家的應許之地，這本書就是地契。之後，又來了個姓段拿了本《天龍八部》對中南海說，大理是我們段家的應許之地，這本書就是地契。金庸不知不覺就把全中國的土地給賣了。」

2019年4月30日聯合國安理會就包括巴勒斯坦等中東地區舉行特別會議，在協商過程中，丹儂首先拿起《聖經》宣讀《創世記》17章所記載上帝與亞伯拉罕的經文：「我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，做永遠的約⋯⋯我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔永遠為業」。

丹儂指出，《聖經》內所描繪的「應許之地」即是希伯來人（以色列人）擁有領土的主權；不僅在《聖經》提及亞伯拉罕物，猶太教和伊斯蘭教的《可蘭經》也承認猶太人與以色列領土的關係。

面對國際社會質疑以色列人合法居住問題，丹儂表示，1947年以色列接受了聯合國通過的巴勒斯坦分治決議（聯合國大會181號決議），但阿拉伯國家最終拒絕了這項決議，並襲擊以色列；接著，約旦控制了猶大、撒瑪利亞等約旦河西岸地區；埃及占據了加薩走廊。

丹儂指出，阿拉伯人堅持1948年所劃定的邊界不具永久性，因此以色列在第一次中東戰爭之後才開始建立定居點，而且以色列居民從未越過以色列國界。

丹儂也批巴勒斯坦並不希望和平解決問題，此時，巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）中途離席，等到丹儂下台後才返回會場。對此，丹儂又批，若巴勒斯坦代表都沒有勇氣坐在會場裡聽完演講，那以色列又怎能指望它能夠進行和平談判呢？