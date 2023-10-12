高虹安明星級律師團戰檢察官 涉詐領助理加班費兩派說詞 高虹安成關鍵

【文．楊潔萱】

眾所矚目的新竹市長高虹安立委任內涉嫌詐領助理費46萬30元案，今(11)日台北地院開庭審理，高虹安委任3名明星級的律師，分別曾任檢察官、資深法官，有顯赫資歷的陳宗豪、陳建良、王世華，目前國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷都認罪，而「公衛文」王郁文則不認罪，預計她將做出無罪答辯。

新竹市長高虹安在擔任立委期間涉嫌詐領助理費46萬餘元，今年8月14日北檢依《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實罪將高虹安起訴，今日下午北院開庭，首度傳喚高虹安到庭，預期維持不認罪主張，目前助理群對浮報加班費的說法分為認罪派的陳奐宇、陳昱愷和管帳的黃惠玟，都供稱是配合高虹安詐領助理費，「公衛文」王郁文則主張真加班依法領錢，捐錢全聽黃惠玟提議的不認罪派，王郁文至少10度否認「虛報、浮報酬薪、加班費」。

高虹安則表示本案有貪污嫌疑的「公積金制度」，是聽從黃惠玟建議，沿用前民進黨立委李俊邑辦公室規定，各助理是真實加班，沒有浮報助理費，對她挪用公積金去洗頭等私人消費，她辯稱只是請助理先墊錢，不知道對方用什麼錢墊的，但事後都有還錢，對檢方起訴貪污、浮報助理費罪名全盤否認。

對此，網友表示，「愚弄民眾，混淆視聽，要捐錢也是捐給慈善團體，高虹安是什麼？」、「黃惠玟是全案關鍵人，她曾是民進黨前立委李俊邑的國會辦公室助理，高虹安當選立委時承接李俊邑的辦公室，黃惠玟轉任高虹安助理，負責人事薪資事務。高虹安對外宣稱，「公積金」就是沿用李俊邑辦公室的制度。是高委員憨，用綠立委手下，當然被坑了」、「1,自己樂意捐錢當公積金2,能自己掌握捐錢的用途3,離職後還去領加班費!這些如何讓法官信?」、「這樣子的話李俊邑也要查，不就知道了。」、「不是四個助理說法都不攏!! 是三個助理一個說法 一個助理另一個說法!!」。