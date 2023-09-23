澤倫斯基會拜登 白宮再宣布3.25億美元軍援

【文．林齊萩】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的美國行轉往華府，展開密集的拜會。美東時間21日再訪白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，拜登強調，美國將繼續堅定支持烏克蘭擊退俄羅斯的侵略。華府也將宣布新一波的3.25億美元軍援。

身穿招牌軍綠衣的澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室告訴拜登：「我們非常感謝美國提供援助來對抗俄羅斯恐怖活動，真正的恐怖活動。」並直言，這正是烏克蘭士兵需要的。澤倫斯基同時也感謝美國國會的大力支持。

拜登讚揚烏克蘭人民在抵抗俄羅斯入侵時展現巨大勇氣，並說美國人民會竭力確保世界與烏克蘭站在一起。拜登還說，「下周，第一批美國艾布拉姆斯坦克（M1 Abrams）將運抵烏克蘭。」

華盛頓今年年初承諾向基輔提供31輛艾布拉姆斯坦克，這些坦克將配備120毫米「貧鈾穿甲彈」。

據了解，這次軍援內容還包括防空彈藥、火炮彈藥、反裝甲彈藥和集束彈，以強化烏軍防空與反攻的能力，但卻沒有烏克蘭一直企盼的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。之前，外媒曾爆料，美國可能提供這種射程達300公里的戰術飛彈系統。