恢復軍法審判 實為當務之急

【文．譚再利】

最近軍中又發生了一件讓人極為不可思議的暴行犯上事件，不僅讓應當是紀律嚴明的軍隊蒙羞，也讓老百姓難以置信，這是負有保國衛民之責的軍人會犯下的罪行。

位於高雄左營的海軍新兵訓練中心，日前一位擔任值班的楊姓中士教育班長，因為鍋爐間的電燈未關，未能落實燈火管制，在受到張姓中校大隊長質問時，突然情緒失控，拿起安全士官桌內用來修理器具的小鐵鎚，打傷張大隊長的頭部，經送醫治療縫了9針。軍方已依「違反部屬職責罪」，將楊姓中士交由高雄憲兵隊移送法辦，海軍教準部將召開評議會予以撤職處分。

事後根據軍方的說法，這名中士班長因當時發洩情緒，肢體動作過大，才不小心誤傷大隊長，並立即停手，其他同僚趕到，立即將其制伏；張大隊長只有輕微受傷，所幸並沒有造成腦震盪。此一事件雖然正在調查之中，但一位中士教育班長竟然敢對高他好幾階的大隊長持小鐵鎚出手，可以猜測其原因不外係因喝酒、嗑藥、精神異常，要不然就是曾經被大隊長處分而懷恨在心。

近幾年來，軍隊中違法犯紀事件時有所聞，例如士官兵在營房內喝酒，甚至將影片上傳炫耀；士兵在早點名及任務分配時賴床不到，竟然持球棒痛打前去喚醒他的士官。「國家有綱常，軍隊有軍紀，軍紀是軍隊之命脈…」，這是所有當過軍人都耳熟能詳的「軍紀歌」歌詞。軍隊是一個特別強調紀律、倫理和服從的小型社會，軍隊必須要有嚴肅的軍紀，然後部隊之紀律始得以維持。

違法犯紀屢見不鮮

軍隊的管理與紀律的維持，有賴全體成員共同維護。凡高階者對於低階的錯誤行為，都有責任提出糾正；否則一旦出現視而不見態度，普遍陷入不敢管、不願管、不想管的苟且情況，將如何奢談英勇走上戰場、拚死保衛國家？

非戰時期現役軍人犯罪回歸一般司法審理，而不是接受軍法審判，起因於2013年的「洪仲丘案」。當時引起社會對軍中人權與軍事檢察署是否具專屬管轄權的討論，立法院乃火速通過《軍審法》修法，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」，由普通檢察署及法院處理。其後10年以來，該修法不僅造成軍紀鬆弛、部隊士氣渙散，同時也出現幹部不願或不敢嚴格管教的問題。

軍法廢除軍紀鬆弛

軍隊與一般企業組織型態大不相同。「服從是軍人的天職」，徹底完成上級交代的任務，只要是合法，就算不合情理，都要盡力去完成，否則部隊的領導統御與威信將蕩然無存。維護軍紀與貫徹命令，嚴格的軍法遠較一般司法有效，也更能發揮嚇阻作用。

國防部長邱國正曾針對許多國軍現職幹部訴求，希望能夠恢復《軍事審判法》時表示，「軍法對於領導統御各方都是正面影響，我個人當然贊成…」。邱部長真正道出當前軍隊違法犯紀層出不窮，難以管理約束的重大問題。軍法就是維護軍紀不可或缺的要素，尤其是現在以志願役為主的軍隊。

非戰時期不適用軍法審判，直到戰時才能啟用，乃當前兩岸關係緊張中的敗筆；寄望一旦打仗時，軍法能發揮作用，簡直是天方夜譚。※以上論點不代表獨家報導立場※