落跑部長陳吉仲擔任賴神副手！？ 賴清德總統聲量躍升第一

【文．楊雪妍】

昨(20)日全網熱議的新聞是因巴西蛋下臺的陳吉仲，賴清德隔空送暖，有趣的是這則新聞沒有讓人感到離情依依，反而是一堆網友起哄要賴清德選陳吉仲擔任副手，究竟陳吉仲是否真的以退為進呢?讓我們看下去!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/20到9/21的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是19,532 (上升1)，第二名是郭台銘，聲量是18,191 (上升2)，第三名是侯友宜，聲量是15,148 (下降2)，第四名是柯文哲，聲量是12,888 (下降1)。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是ETtoday新聞的FB在討論「陳吉仲請辭 賴清德表態了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有9056筆，網友表示「唯一支持陳吉仲部長擔任副總統候選人。」、「謝謝陳部長一直為農業努力打拼」、「支持陳部長搭檔賴副選總統！」。

而總統候選人聲量排名第二名的郭台銘，主要是TVBS新聞的FB在討論「郭台銘首日連署開跑 孕婦「下個月就要生」也來力挺」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6624筆，網友表示「到底誰是主角XDD」。排名第三名的侯友宜，主要是TVBS新聞的FB在討論「侯友宜滿意度全國倒數第四 綠議員：新北市府已撞冰山」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有908筆，網友表示「支持侯市長加油加油」。第四名的柯文哲，主要是三立新聞的FB在討論「急停高虹安黨權 #柯文哲 回應：不可能每件事都100分」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2876筆，網友表示「笑死人了」。