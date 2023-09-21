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李玟尪「坦承出軌」機密婚內協議曝光 知情人士轟：欺人太甚

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
一份天后李玟與丈夫Bruce「極密婚內協議」曝光，似證明Bruce在2017年出軌外遇，導致李玟抑鬱。 圖／引自微博
一份天后李玟與丈夫Bruce「極密婚內協議」曝光，似證明Bruce在2017年出軌外遇，導致李玟抑鬱。 圖／引自微博

【文．邢雲】

天后李玟今年7月驟逝，享年48歲，而其中 李玟與老公Bruce（樂裕民）的婚姻狀況，一直是受到外界關注，更被直指是「壓垮李玟的最後一根稻草」，疑似指Bruce外遇。如今一份極機密婚內協議曝光，其中可見，Bruce在2017年坦承出軌，且由此導致李玟抑鬱寡歡，健康受到很大影響。

據《鏡週刊》報導，從這份文件細節部分可知，Bruce於2017年曾被李玟發現外遇，而當時Bruce允諾會與對方分手，不過卻再度被李玟發現與對方藕斷絲連，導致李玟極度抑鬱，嚴重影響到她的健康狀況。

對此，極密的婚內協議流出，李玟二姊李思林回應說，「請問你從哪裡知道這份協議？」這份協議是他們的隱私，自己不便回應，但並未否認協議的存在。

然而，先前有知情人士爆料，李玟是被老公趕出來，更氣憤直呼：「居然隨便將CoCo（李玟）的行李收拾好，要她搬出去，根本欺人太甚！」

不過面對外界種種指控，Bruce曾大動作發出聲明自清，「在與CoCo（李玟）相關的報導中，出現個別主體為網絡流量惡意炒作，捏造並散布有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響」。

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