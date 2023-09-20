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「95後月嫂」爆紅！月薪5萬6 訂單排到明年

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
杭州的小喻大學畢業後做了不少工作，但都不順，擔任月嫂後不僅薪資高，因獲好評「訂單」已排到明年。 圖／引自工人日報
杭州的小喻大學畢業後做了不少工作，但都不順，擔任月嫂後不僅薪資高，因獲好評「訂單」已排到明年。 圖／引自工人日報

【文．邢雲】

外界印象月嫂年紀一般4、50歲左右，但近期「95後月嫂」在大陸突然火爆起來，陸媒稱，她們年輕、知識全面、擅於跟年輕寶媽溝通，深受雇主歡迎，如今被搶著預定，訂單甚至排到明年，成為大陸月嫂市場的一道獨特風景。

月嫂除帶孩子外還要會幫產婦坐月子，跟一般僅負責照顧寶寶的保母不同，但「95後月嫂」不過20幾歲，許多沒結婚生子就做月嫂可信嗎？《工人日報》舉實例說，小喻是浙江杭州臨平某月嫂機構一名經驗豐富的月嫂，1995年出生的她今年28歲，但她從事月嫂行業已2年多，帶過20多個寶寶。

小喻學歷是大學本科，曾在私營企業工作，開過服裝店，但都不順。聽說月嫂收入高，剛生過寶寶的她正好有經驗，於是通過考試培訓拿到了母嬰、催乳、月子餐3個崗位證書，嘗試轉行！

入行前，小喻擔心自己可能太年輕，得不到雇主信任。但因多數雇主是80、90後，交流起來無障礙，加上年輕月嫂體力好，她很受雇主青睞。作為95後，她更願接受學習新鮮事物，有時雇主在網上刷到想吃的菜，小喻就會私下學習並成功複刻。

入行2年，小喻薪資從7、8000元漲到1萬5人民幣（下同，約台幣5萬6）。目前她的工作訂單已安排到明年，有五六個雇主在排隊等她。

據報導，月嫂「搶手」不止在杭州，上海月嫂平均工資16910元全國最高的話題，登上熱搜，引發關注。據《2021母嬰服務消費白皮書》顯示，根據36個重點城市資料統計，全國月嫂平均工資13450元，遠超當地平均工資，也超過了多白領。

其中，上海月嫂平均工資穩居榜首，北京以16050元位居第二，瀋陽、寧波、溫州以15800元並列第三。

近年，隨著大陸國民收入水準提高、「三孩」政策落實及老齡化加深，消費者對家政服務需求持續增加。但目前大陸家政從業人員缺口，卻高達3000萬左右。以上海為例，高端家政專業人才的缺口就達20萬。今年年初，上海劉女士雇了一位29歲育兒嫂，她感覺和之前的阿姨相比，優點更多！

首先，年輕人不愛八卦；其次，年輕人資訊更發達，叫車、點外賣、網購都能輕鬆搞定；年輕人喜歡各種新鮮事物，手工、讀書、玩玩具，和孩子共同話題多；年輕人體力也好，每天幹活精神抖擻。

劉女士說，孩子到了4、5歲需要更多溝通和陪伴，自己工作忙沒時間，所以更需要一個能陪著孩子玩、給孩子做啟蒙訓練的年輕育兒嫂。

據行業內專業人士稱，如今母嬰護理行業越來越年輕化。前幾年，90後月嫂、育兒嫂在母嬰護理行業只有10%，現今已接近40%。因隨著90後加入生育大軍，大家的訴求更專業、也不差錢，更注重月嫂和育兒嫂的綜合技能，如學歷要本科、是否會小兒推拿、心理疏導等，雇主也看重年輕人體力好。

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