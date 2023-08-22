網傳《中國好聲音》導師價目表！第一名3200萬竟不是周傑倫

獨家報導 記者陸懷恩／綜合報導

浙江衛視製作的《中國好聲音》近期因李玟錄音及視頻曝光，陸續遭爆料存在種種黑幕，批評聲浪延燒，甚至不少網友揚言抵制。同時，近日網路也流傳了一份「導師出場費」價目表，最高價竟不是「亞洲天王」周杰倫，而是香港巨星謝霆鋒，錄一季節目可進帳3200萬人民幣（下同，約台幣1.4億元）。

根據網上瘋傳的《中國好聲音》導師價目表，第1名是謝霆鋒，1季節目進帳3200萬，第2名才是周杰倫，一季進帳2800萬，第3名是王力宏，2500萬。

從價目表還可看到，2000萬等級的有陳奕迅、那英、劉歡、李玟；1500萬的有汪峰、李健、潘瑋柏；1100萬的是齊秦，1000萬的有李榮浩、周華健；800萬的有薛之謙、李宇春、楊坤；哈林價格為500萬。

不過，有不少網友質疑價目表的真實性，且沒列出天后張惠妹，張惠妹也是《好聲音》的導師。不少網友說，「謝霆鋒怎可能比周杰倫高？」、「瞎扯，楊坤應跟那英一樣才對吧」、「感覺這圖可能是假的」。另也有人提到，節目播了那麼久，早期導師與近期導師價碼，可能因時代差異及節目狀況而有不同，因此不能一起比較，也不代表各位導師真正的身價差異。

網傳中國好聲音的「導師價目表」。 網易

根據《中國好聲音》過去做法，通常會提前公布下一季「4位常駐導師」名單，上述「價目表」可能只是粗略的統計。最近，該節目組再公佈4位常駐導師名單，包括周華健、薛之謙、潘瑋柏和Henry 劉憲華。引來周華健，有網友說，是因為周杰倫、劉歡、李健等人退出《好聲音》，節目組決定邀周華健，為的是挽救這檔節目。

此外，自李玟錄音檔曝光後，不少網友揚言抵制播出該節目的電視台及製作單位，結果傳出母公司「星空華文」股價暴跌，上周18日收盤股價大跌23.4%，5天內股價從120港元跌到今天的58.45港元（尚未收盤），市值蒸發近200億港元。

《中國好聲音》背後母公司「星空華文」近日股價腰斬，市值暴跌，不過傳出背景很硬。背後投資人為資深媒體人黎瑞剛。 網易

但有大陸網友挖出好聲音母公司的超硬背景，負責人黎瑞剛是知名大陸資深傳媒人，也是前任上海市長韓正（現任國家副主席）的主秘兼宣傳部長，他棄政從商利用國企媒體製播分離政策，開始謀劃自己的華人傳媒集團，並得到有力人士支持，在併購星空傳媒後，更拿下邵逸夫的香港TVB。