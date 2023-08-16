東風-27狂飆數千公里？摧毀南海靶船

【文．楊俊斌】

外媒報導，東風-27可能在8月5日進行了一次長程發射，從大陸西部的發射場發射，狂飆數千公里之後抵達南海，並且精準命中了高速移動的靶船。太平洋美軍對此表示，「嚴重關注。」

美國軍事專家奧斯本表示，東風-27可能是射程5000公里到8000公里的中遠程武器，而且還是高超音速版本，可能已經存在多年。

外媒稱，東風-27能夠以10到 15馬赫的速度高速突防，而且因為射程足夠遠，因此被稱為「夏威夷快車」，也就是說，就算是遠在夏威夷的美軍基地，也會暴露在東風-27的射程覆蓋範圍之內。

美軍認為，末段突防狀態下的東風-27，速度能提升到15馬赫，而且命中精度可以縮小到3米，這也是為什麼東風-27在飛行數千公里之後，還能夠擊中高速移動的靶船。

如果這些說法屬實，那麼在西太平洋活動的美軍航空母艦，以及其他美軍基地、作戰力量，將毫無安全性可言。

美軍一直聲稱，其高超音速武器項目落後於中國和俄羅斯，而且，美軍現在也尚未研發出有效的高超音速攔截手段。

當然，而美軍之所以對「東風快遞」保持關注，或許也是在為美軍自己的軍事發展找藉口，五角大廈現在就計劃在關島增加多達20座防空反飛彈設施，這裡將被打造成「全球最密集防空區域」，但為了說服國會撥款，美軍也只能是想方設法製造對手。

美國現在也拉攏日本，試圖開發針對高超音速武器的新型攔截彈，此類攔截手段的研發難度極高，需要的經費更多；美軍想要國會提供資金，當然也是拿中國來說事，尤其是如果美軍想要開發的是高超音速攔截彈，那就更加會不斷炒作中國的高超音速武器技術。

美國軍方除了向國會索要經費之外，美軍炒作東風27的另一個意圖，也許就是掩蓋美軍自己的發展項目。這些年美國搞的高超武器項目難道還少嗎了？