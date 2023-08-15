郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

【文．楊雪妍】

八八招待所主嫌郭哲敏在逃亡288天後，10日從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，對此，鄭文燦昨晚在臉書駁斥，反酸黃國昌是「雙標戰神」，而國民黨台中市議員、立委參選人羅廷瑋則指司法敗壞其中一個原因，就是權貴可以把手伸進司法體系任意操弄。

被通緝的的郭哲敏罪名包括違反銀行法、洗錢防制法、刑法妨害自由、詐欺等，但最令人震驚的是他們竟能穿透檢警政層層網路，包括警察大學校長陳檡文請辭、內政部長徐國勇請辭、檢察官黃錦秋被調查，而王涂芝兩度「放行」，究竟是不是像黃國昌所說的「協助潛逃」？現在被逮住的郭哲敏，會不會又被縱虎歸山呢?

黃國昌質疑，鄭文燦曾出入郭哲敏的88會館，貌似和郭哲敏等人突然2020年在捷運GE01站原址桃園八德大量購入土地有關，更大力宣傳林秉文的洗錢品牌「PG Talk」，並與之合照；對此，鄭文燦透過臉書反駁，黃國昌常，扛著公平正義的大旗，用看圖說故事的手法，控訴他人有違法事項，更批他也曾和黃國昌合照，難道就和黃國昌家的違建有關，直說黃是「雙標戰神」。

羅廷瑋則說，郭哲敏疑似透過招待所跟檢警接觸，涉案檢警超過20名，而且承辦郭哲敏洗錢案的檢察官王涂芝都被爆出曾是招待所的座上賓，羅廷瑋直言，檢察官內部都得聽黨意辦案，不聽話的再找民進黨管的監察院從外部搞你，更批民進黨就是幫派，底下人出來扛責任，風頭一過馬上就能升官。