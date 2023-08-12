拚觀光爭取陸客 陳建仁宣布先開放旅外陸客來台
【文．宋秉忠】
為拚觀光、爭取陸客來台，行政院長陳建仁今（11）日宣布，優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光。
大陸昨天公布第3批恢復旅行團出境目的地名單，將美、日、韓納入，卻仍未列入台灣，這使得輿論質疑交通部訂下今年觀光客600萬（其中包含100萬陸客）的目標能否達成。
為此，陳建仁在臉書首先信心喊話稱，今年來台灣觀光旅客人數統計，到昨天為止已經達340萬人次，政府會持續努力，歡迎來自全球各地的旅客，來台灣體驗台灣的美好；對於今年達成600萬旅客的目標，行政團隊很有信心。
接著，陳建仁就提到，推動疫後健康有序的兩岸交流是政府的政策方向，政府歡迎陸客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施。
陳建仁表示，政府跨部會一直有在討論政策的細節和執行方式，行政院也將在近期定案後，對外公布相關的方案。
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