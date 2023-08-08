蔡政府不理外界抨擊 軍憲警擴編部署城鎮戰

【文．林齊萩】

不理外界的批評聲浪，蔡政府持續為城鎮戰做準備，除了一年制義務役將於明年1月1日開始徵集，據了解，軍、憲、警都有擴編計畫，以強化反斬首戰力及防護關鍵基礎設施。負責首都衛戍的憲兵部隊兵力規模將由編制5600人，大幅擴編至1萬1000人，兵力來源為明年元月起施行的1年義務役。憲兵指揮部兵力員額擴編後，儼然取代海軍陸戰隊，成為第四軍種。

憲兵部隊擴編將逐年施行，不會一步到位。因應衛戍防區從原磺溪一線擴增到台北市12個行政區外圍，台北未來將增設一個南區憲兵營，且各營兵力將比照陸軍聯兵營員額加以充實，總兵力逐年由現行5600人，擴編至1萬1000人。憲兵指揮部規畫今年度先擴編2個營級基幹營及3個連級單位，合計增加約軍官100人，士官700人，以因應新訓所需。

以負責衛戍台北地區的憲兵202指揮部為例，據透露，目前轄有2個憲兵隊、5個憲兵營與2個直屬連，未來將增設第6個憲兵營，部署於北市公館地區。另分布全國各地的憲兵隊，也將強化反恐、反劫持與夜戰等訓練，憲兵隊屆時將設專責的反恐排兵力。

4月曾傳出，行政院研擬擴編保安警察第二總隊，原計畫從一千多人一口氣擴增至4500多人，令外界質疑警察將變成「第二陸軍」。據透露，第一批先徵調735人，進駐三峽保一總隊營區，至新屋反恐訓練中心接受軍方施訓12周。再視情況分批增補。

此外，海洋委員會海巡署肩負維護我國海域及海岸秩序的重要職責，素有「第二海軍」之稱。但監委浦忠成調查發現，海巡署岸巡隊的偵蒐裝備長期以來配賦普遍不足，其中，未配置探照燈的守望哨多達180處，占全部守望哨近76％，恐影響海面及岸際目標監控效能。

海巡署向監委表示，該署及所屬單位年度預算中，可供分配的資本支出額度僅約1億元，歷年雖向行政院提出購置需求，但未獲支持撥足經費支應。