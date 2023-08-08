《羅刹海市》爆抄襲？ 原作李傳忠：我2年前把歌詞交給刀郎跟他徒弟云朵

【文．邢雲】

《羅刹海市》事件發展再迎來新波折。誰想到有人站出來拍視頻，自稱這首歌的詞不是刀郎寫的，而是李傳忠所寫，且是在兩年前就發給刀郎。難道刀郎要深陷抄襲門？

吉林人李傳忠發視頻表示，「羅剎海市」歌詞是他2年前所寫，他發給刀郎及其徒弟云朵，但刀郎竟稱作詞作曲都是他自己。 取材今日頭條

就在那英評論區被各路網友攻破百萬則時，曾有理性網友發聲說，「這件事如不好好處理，那英、汪峰、楊坤、高曉松這4人很有可能被罵到退出演藝圈！」但隨著事件發酵，如今那英評論區達恐怖的800萬，娛樂圈人士站出來替《羅刹海市》發聲，很顯然這件事已到失控地步。但就在此時，事件又出現轉折。

據《今日頭條》報導，有一位名叫李傳忠的吉林人，發出自拍視頻實名投訴刀郎「抄襲」，並表示這首歌歌詞是他兩年前寫的。按照視頻拍攝者說法，他是將詞寫出來後傳給自己喜歡的歌星，也就是刀郎及他的徒弟云朵。

報導稱，如果李傳忠真是作詞原創，恐怕剛剛再度火起的刀郎，又要遭新一輪的滑鐵盧了，畢竟如今樂壇抄襲乃一大禁忌，更何況在《羅刹海市》的標注上寫得清清楚楚，詞曲都是由刀郎完成。

哪怕原作者不追究，恐怕光是粉絲的唾沫，就足以將刀郎淹死。畢竟粉絲也不會去崇拜一個「抄襲者」，反觀這些對那英等4人來說無疑是件天大好事，大家會把怒火從他們身上重新指向刀郎。

不過，李傳忠說法是真是假，還存在疑問。因一則視頻不能證明什麼，目前為止還沒見到他拿出任何證據，證實《羅刹海市》是他寫的詞；且網友不見得就靠一個視頻就相信「抄襲」。

網友表示，刀郎一直都沒有社交帳號，這位所謂的原創是如何通過社交帳號發的？且刀郎明顯是一系列歌曲，這時跳出來，有蹭熱度的嫌疑！但李傳忠已透過媒體發聲想與刀郎「談談」。至今，刀郎及其工作室還未就此事回覆。

不過有網友說，如果李傳忠是用手寫，依現在科技手段，可根據筆跡鑒定書寫的年份；但如用電腦書寫，機會就渺茫了。但如果有辦法證實刀郎是「抄襲」，站在智財權角度，刀郎恐怕就真要封刀了。