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《羅刹海市》播量將破金氏紀錄 刷屏只為狂歡？

聯合新聞網／ 獨家報導
刀郎十年磨一劍，「羅剎海市」橫空出世，11天全網播放流量80億次，將破金氏紀錄。 取材微博
刀郎十年磨一劍，「羅剎海市」橫空出世，11天全網播放流量80億次，將破金氏紀錄。 取材微博

【文．邢雲】

截至7月底，刀郎的《羅刹海市》全網只用短短11天就超過80億次播放量，直逼2021年北美兒童曲《babyshark》83億次播放量，如唱片公司申請，突破金氏世界紀錄是早晚的事。刀郎十年封刀，拔刀封神，刀刀屠妖，字字誅心，但被推上神壇後，引發700萬條評論罵那英，令人思考，這究竟是證明了音樂創作能力？還是網民刷存在感只為狂歡？

刀郎《羅剎海市》7月中下旬推出後炙手可熱，除因歌詞影射樂壇4大咖外，拐彎抹角暗諷現實，更讓德國議員認為「是為德國所創造」，真是各取所需，各自解讀，只是恐怕連刀郎都沒想到，一首歌竟被無數網友逐字解讀，並出現網路「霸淩」

如網友評價，「我以為刀郎封刀了，原來他是在磨刀，用音符寫下自己磨刀十年的一字一句。」雖然《羅刹海市》受到廣大網友追捧，但它真有好到如此誇張地步嗎？網友指出，《羅刹海城》的高播放量，其實是對網友的諷刺。

一位娛樂圈網友說，羅刹海市的流行源於一場網路狂歡。人們對這首歌做出多種解讀，認為這是刀郎對那英等人的反擊。人們紛紛湧向那英評論區，瘋狂地宣洩自己情緒，這種行為帶有目的性，他們並不關心這首歌的內涵或好聽不好聽，他們只是用這首歌來發洩情緒。

他舉例，2019年1月，有人在IG發佈一張雞蛋照片，並提出讓該帖子成為最受歡迎的帖子。大家都加入了熱潮，這條帖子獲得驚人的5592萬點讚，這些人並不關心點讚內容，他們只是追逐狂歡的行為本身。《羅刹海市》也是如此，很多人並不很喜歡這首歌，他們只是想參加這個狂歡而已。

這樣的現象，讓《羅刹海市》顯得有點悲涼。它的流行並非因音樂本身，而只是作為一種狂歡的載體。就像雞蛋一樣，一群人找到了興奮點，帶節奏，每天簽到，但卻只是參加狂歡節的一種形式。網友說，「羅刹海市的成功不是靠音樂創作，而是靠網路狂歡的傳播效果。」

那英因2010年批評刀郎的歌「不具音樂性」、「他的歌都唱給農民聽」，遭大批網民「霸凌」，對她負評竟達700萬條。 取材微博
那英因2010年批評刀郎的歌「不具音樂性」、「他的歌都唱給農民聽」，遭大批網民「霸凌」，對她負評竟達700萬條。 取材微博

《羅刹海市》背後，也隱藏一個問題：狂歡的迅速蔓延是否是積極的？它背後代表的文化價值觀是什麼？網友認為，不管結果如何，瘋狂的播放量已令人瞠目結舌，也讓人對當下社交網路時代帶來巨大衝擊。

此外，做為普通網民，面對消失近10年的刀郎，劍一出鞘，竟能義無反顧共同「強烈憎恨」4位音樂導師，這究竟如何解讀？網友說，一廂情願站刀郎噴他人，而被內含的「4導師」並沒有傷害作為觀眾的網民。捫心自問，作為普通觀眾，對歌手刀郎真的飽有那麼深的情誼？且若是公認好歌，一定早有人不斷傳唱學習，但至今好像還沒聽到有誰哼過「羅剎海市」。

由此可見，借《羅刹海市》說事，更多的恐是「自媒體」小編借勢造勢，收割「敵我」當事人的韭菜，賺取《羅刹海市》流量。總之，眼下噓氣成雲、飛唾為雨一邊倒的現象，著實反常，那些看似爆棚的正義感中，究竟蘊含多少對刀郎的誠意，令人高度存疑。

不管怎說，還在熱潮的《羅剎海市》如今已創下最多改編翻唱的版本，不到一個月，河南豫劇版、山東梆子版、京劇版、古琴版、琵琶版、嗩吶版紛紛傳唱，且已傳唱到海外。

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