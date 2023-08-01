刀郎新歌「羅剎海市」暗諷那英、汪峰？

【文．邢雲】

「那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞。勾欄從來扮高雅，自古公公好威名……」7月中，大陸歌手刀郎新歌專輯問世，其中，《羅刹海市》因被認為暗諷多名樂壇大咖且有暗諷時事之意，結果一炮而紅，上線一週全網播放量破10億。

有網友說，刀郎新歌是抨擊華語樂壇的「虛假繁榮」；也有網友認為，此歌內含那英、汪峰、楊坤、高曉松4明星，這4位都在公開場合批評過刀郎；也有網友認為，《羅刹海市》是暗諷當前「以醜為美」社會現象，即人善被人欺、惡人當道的現象。

有趣的是，德國前議員、選擇黨女黨魁魏德爾（Alice Weidel）解讀說，「這完全是為德國創造的」。

《羅刹海市》以《聊齋志異》同名小說為故事背景改編的新歌，是刀郎繼去年發表《世間的每個人》等新歌後的最新創作。7月中發表後，因多名大陸演藝紅人被掃到而爆紅，字裡行間劍指現實，也引起網路社群爆量解讀，單是抖音詞條播放量超15億次，登淘寶熱搜第二名。

2010年音樂風雲榜十年盛典，作為評委的那英直接反對刀郎入圍，並戲謔稱道，「要是刀郎能上春晚我就砸電視！」 取材微博

生於1971年的刀郎原名羅林，2004年專輯《2002年的第一場雪》，在沒有任何宣傳下，從新疆火遍全陸，以270萬張銷量登華語樂壇榜首，隨後一些單曲家喻戶曉。

但2010年，那英評論刀郎說，「刀郎的歌不具審美觀點，沒有音樂性」、「聽刀郎歌的都是一些農民」；汪峰稱，「刀郎能火，簡直是流行音樂的悲哀！」高曉松直率表示，「刀郎的專輯給我，我會直接扔進垃圾桶。」

網友網搜4名樂壇大咖並惡言評論，有網友表示，「一群人變成自己討厭的樣子，去網暴那英，拉踩楊坤、汪峰，這種操作真的嘆為觀止。…差不多可以收場了…羅刹海市這歌可能罵的就是你哦！」對此，楊坤在該微博下留言，「最後一句說對了！」首次回應引發的風波。

德國前議員魏德爾發視頻說，《羅剎海市》這首歌「完全是為德國創造的」。 取材微博

面對很多人想了解刀郎創作歌曲的態度，刀郎經紀人29日僅簡短表示，「關於『羅剎海市』，以後不會有公開回應。」一位接觸過刀郎業內人士說，「以我對他的了解，不是這麼回事。他沒這麼小氣。」

有趣的是，《羅刹海市》傳到歐洲後，德國前女議員解讀為：「這完全是為德國創造的。」德國選擇黨女黨魁魏德爾發表視頻說，歌詞裡的「苟苟營」是指德國二戰戰敗後，美國駐軍軍營就是「苟苟營」；「馬戶」指德國總理蕭茲，因蕭茲上台後對美言聽計從，沒做出政績，卻損害德國的利益，而國內各種問題不斷，他也束手無策；針對德國綠黨，魏德爾借歌詞中的「那又鳥不知道他是一隻雞」稱，綠黨口是心非，打著高雅的綠色大旗，實施的卻是損害德國國家和國民利益的事。

德新社等多家媒體報導，1979年生的魏德爾，先後在高盛、安聯等跨國公司工作，也曾在北京生活及工作6年，供職金融界，中文十分流利。德媒認為，魏德爾對北京的態度，反應在她較低調的的政治立場。她在黨內一次大會上說，「德國能從當今的中國學到許多東西，中國是個極其具有活力的國家，每個人都在幹活，都向前衝，中國有非常強大的進取精神。」