白俄外交官曝秦剛上位秘訣 陸外交部內捲恐更嚴重

【文．邢雲】

中共外長秦剛「下落」塵埃落定，拔除外交部長、保留國務委員職位。白俄羅斯外交官史倫金（Pavel Slunkin）近日在推特分享2015年和時任外交部禮賓司司長秦剛共事經驗，曝露秦剛上位秘訣，及中共外交部「內捲」的嚴重性。

秦剛消失一個月引發各種傳言，甚至驚動外媒，包括一些外交官也談論起秦剛的「故事」，曾在2015年和秦剛有過接觸的白俄外交官史倫金在推特分享，當年習近平訪白俄，他和秦剛及大陸外交部官員共事的經驗。

史倫金指出，大陸外交部禮賓司是一龐大組織，僱用數百名外交官，而白俄外交部禮賓部門僅11人，「這是為什麼像我這樣的年輕外交官，有機會與秦剛和其他中國高級官員一起工作的原因」。

他說，在習近平訪問白俄數月前，秦剛就率大陸外交部禮賓司官員到白俄羅斯，為習近平訪問做準備；大陸外交官幾乎每天都來到白俄外交部，不斷與他們討論禮賓細節，而且完全相同的事重覆討論數十次，如白俄禮賓處負責人是否該在習近平飛機降落時上前迎接，秦剛持反對意見。

史倫金說，「我們每天談判，感覺就像過著電視『今天暫時停止』（Groundhog Day）的生活。晚上結束談判，就所有禮賓細節達成一致；但第二天，中國同事又要求再開會，又討論同樣的事，一天又一天。」

史倫金說，雙方本可節省很多時間，但因中國同事對某些事不確定，就會致電北京，然後北京致電白俄總統盧卡申科的行政部門，中共領導層任何一點願望，都會立刻成為新的安排。

儘管白俄禮賓慣例沒有「國事訪問」概念，但中國外交官將習近平訪問稱為國事訪問，中國大使館甚至在首都明斯克購買數十面巨大橫幅廣告做宣傳；在中共壓力和投資誘惑下，明斯克屈服了，同意將此次訪問稱「國事訪問」。

習近平訪問白俄第一天結束得很晚，第二天，習近平計畫參觀明斯克衛國戰爭博物館；「凌晨2點，秦剛決定再檢查博物館，是凌晨2點！（史倫金加註驚嘆號），應秦剛的請求，我的同事們叫醒了博物館副館長，請他再給秦綱和其團隊安排一次參觀博物館活動，一定要確認每個細節，絲毫不可出差錯。」

史倫金回憶說，「這幕看起來很魔幻。中共外交官走上博物館樓梯，一邊走一邊數台階，問道，『莊重的音樂何時開始？主席（習近平）會在這時踏上這級台階嗎？是這一級嗎？還是哪一級？你確定嗎』？」

當時還是一位年輕外交官的史倫金，凌晨被拽起來應是一肚子怨氣，他說，「凌晨3點，我只確定自己想睡覺，然後就隨意指了一級台階。正如你猜到的，第二天習近平走到哪一級台階音樂響起，跟他凌晨時瞎指的完全沒關係。」

史倫金回憶，第二天早上，他與秦剛在「北京飯店」共進早餐，秦剛解釋說，「北京飯店是中國人在明斯克建的酒店，專門用於接待中國大型代表團。」史倫金說，「我們簡要討論了這次訪問和今天的計畫，他吃着傳統中國湯麵，非常、非常、非常大聲！（Very, very, very！）」史倫金用了3個驚嘆號，並強調「我沒誇張地說。」

史倫金描述，「秦剛出人意料地能說一口流利英語，更讓我吃驚的是，他的部下對他充滿畏懼。」習近平訪問結束後，史倫金走近一位秦剛下屬並問他，「幾個月來無謂談著同樣的事，凌晨在博物館步行數數，到底為了什麼？」

史倫金說，「也許是這幾月以來，他第一次對我完全坦誠。」這位秦剛下屬說，「在北京，有數百人在我身後競爭我的職位。所以，如果我不這麼做，其他人也會這麼做。」

這也讓現任歐洲對外關係委員會訪問學者的史倫金感慨地說，中國著名的「內捲化」看來不僅存在民間，官僚內部更嚴重；花費巨額人力物力做著毫無意義的事，只為搏領導一笑；如果秦剛下屬都「內捲」成這樣，秦剛所在的外交部高層領導的「內捲」程度恐怕只能用殘酷來形容。