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紳裝西服勇奪全國洋服競賽兩大獎 代表國家參加第39屆世界洋服聯盟大賽

聯合新聞網／ 獨家報導
4/26榮獲創意設計金牌獎的紳裝西服李至誠，將代表國家出賽今年八月在義大利世界西服聯盟舉辦金針金線獎比賽。
4/26榮獲創意設計金牌獎的紳裝西服李至誠，將代表國家出賽今年八月在義大利世界西服聯盟舉辦金針金線獎比賽。

【文．劉孟儒】

2023全國洋服裁剪公開賽暨義大利第三十九屆世盟年會國手選拔賽4月26日在台北盛大舉行，在競爭激烈的比賽後，再度由紳裝西服李至誠奪得第一名代表國家出國比賽。

李生韻獲全國創意設計金牌，將代表台灣出賽第39屆世界洋服聯盟創意設計大賽。
李生韻獲全國創意設計金牌，將代表台灣出賽第39屆世界洋服聯盟創意設計大賽。

金牌團隊
金牌團隊

原本一年一度的全國洋服聯盟大賽，因為疫情的關係而停辦，好在疫情終於趨緩，於今年擴大舉辦多類服裝競賽項目。台灣西服聯盟兩年一次舉辦的國手選拔賽，也由4/26榮獲全國金針金線獎選拔大賽的金牌獎的李至誠，創意設計金牌獎的李生韻代表國家出賽今年八月在義大利舉辦的第39屆世界西服聯盟舉辦的大賽。

金針金線國手選拔賽 金牌
金針金線國手選拔賽 金牌

全國創意設計大賽銀牌
全國創意設計大賽銀牌

全國創意設計大賽 銅牌
全國創意設計大賽 銅牌

本次ㄧ年ㄧ度的全國洋服競賽由總統裁縫師李萬進帶領，團隊摘下多項大獎。

紳裝西服設計總監陳勇任（右）獲全國創意設計二大獎項
紳裝西服設計總監陳勇任（右）獲全國創意設計二大獎項

紳裝西服是李萬進於1988年獨創的品牌，堪稱手工台灣西裝發展史上少數承襲台灣派（日式）細膩手工技藝，李萬進一直以來都以培養後進並傳承此項工藝為己任，更盼望紳裝西服能讓世界看見台灣。

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