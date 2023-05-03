紳裝西服勇奪全國洋服競賽兩大獎 代表國家參加第39屆世界洋服聯盟大賽
【文．劉孟儒】
2023全國洋服裁剪公開賽暨義大利第三十九屆世盟年會國手選拔賽4月26日在台北盛大舉行，在競爭激烈的比賽後，再度由紳裝西服李至誠奪得第一名代表國家出國比賽。
原本一年一度的全國洋服聯盟大賽，因為疫情的關係而停辦，好在疫情終於趨緩，於今年擴大舉辦多類服裝競賽項目。台灣西服聯盟兩年一次舉辦的國手選拔賽，也由4/26榮獲全國金針金線獎選拔大賽的金牌獎的李至誠，創意設計金牌獎的李生韻代表國家出賽今年八月在義大利舉辦的第39屆世界西服聯盟舉辦的大賽。
本次ㄧ年ㄧ度的全國洋服競賽由總統裁縫師李萬進帶領，團隊摘下多項大獎。
紳裝西服是李萬進於1988年獨創的品牌，堪稱手工台灣西裝發展史上少數承襲台灣派（日式）細膩手工技藝，李萬進一直以來都以培養後進並傳承此項工藝為己任，更盼望紳裝西服能讓世界看見台灣。
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