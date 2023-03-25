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最新民調誰領先？徐欣瑩再披戰袍重返國會

聯合新聞網／ 獨家報導
徐欣瑩臉書
徐欣瑩臉書

【文．劉孟儒】

台灣第一位衛星測量女博士，同時第八屆全國最高票立委的徐欣瑩，今天上午在臉書宣布將投入國民黨新竹縣立委第一選區黨內初選；同時公布她的參選聲明稿及她的首波主視覺。

徐欣瑩表示，會再次投入選戰，主因是她想為她的家鄉—新竹，帶來更多積極的變化，很多鄉親好朋友們對欣瑩的期待及勸進，更是她下決心的重要關鍵。「專業」、「努力認真」、「全心全意服務」是她從政的理念，「聆聽您的聲音」、「捍衛您的權益」、「為您的需求發聲」是她堅持身為民意代表的責任。因此面對疫情後國際的局勢、兩岸的動盪以及新竹快速的變化，身為新竹的女兒，這一次必定要挺身而出， 再次進入國會，為台灣的永續成長以及民眾的穩定生活，盡一份心力！

徐欣瑩曾在2012年立法委員選舉，已突破6成的得票率，在新竹縣拿下超過17萬票。在2016年與宋楚瑜搭配投入正副總統選舉落敗，又於2018年以民國黨身分參加新竹縣長選舉，與楊文科差距1萬多票落敗，後於2022年5月透過同舟計畫返回國民黨。

對此，國民黨新竹縣黨部則持開放態度，並未限制黨員投入選戰，因此徐欣瑩勢必與現任立委林為洲拚搏第1選區的初選。相較於林為洲，徐欣瑩擁有高知名度和豐富的政治經驗，曾任立委、副總統候選人和新竹縣長。除此之外，徐欣瑩更有家鄉情感，她出生在新竹縣新豐鄉，並表示想為家鄉帶來更多發展，而徐欣瑩的學術背景，更讓她能獲得學術界的支持。

徐欣瑩臉書
徐欣瑩臉書

另外，根據美麗島電子報最新的民調顯示，在藍綠對決的支持度徐欣瑩都以40.5%大勝民進黨周江杰的26%，但是若是林為洲和周江杰對決則只剩36.3%對31%。國民黨內部的互比支持度徐欣瑩和林為洲則是42.3%對28%，怎麼看似乎都是徐欣瑩贏面較大，國民黨在上一戰輸掉後，相信接下來的藍綠對決會更加審慎小心。

取自美麗島電子報
取自美麗島電子報

以下是徐欣瑩的參選聲明稿：

敬愛的鄉親好朋友們：

大家好！

首先，要非常感謝許多的鄉親好朋友們，在過去這段時間的鼓勵、關心以及勸進，讓欣瑩倍感溫暖！

新竹，是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方。

欣瑩過去從議員到立委一步一腳印地為新竹爭取各項建設資源、為鄉親發聲、選民服務更是達數萬件！這樣的累積讓欣瑩深入地暸解地方需求以及民眾期待，並讓欣瑩有信心成為讓大家可以依靠信賴的立委。

我想為我的家鄉—新竹，帶來更多積極的變化，很多鄉親好朋友們對我的期待及勸進，更是我下決心的重要關鍵。

「專業」、「努力認真」、「全心全意服務」是我從政的理念，「聆聽您的聲音」、「捍衛您的權益」、「為您的需求發聲」是我堅持身為民意代表的責任。面對疫情後國際的局勢、兩岸的動盪以及新竹快速的變化，身為新竹的女兒，這一次必定要挺身而出， 再次進入國會， 為台灣的永續成長以及民眾的穩定生活，盡一份心力！

懇請鄉親好朋友及長輩先進們繼續給欣瑩力量， 讓欣瑩帶著大家的期待及支持，進入國會，建設新竹，守護台灣！

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