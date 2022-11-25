選舉，你應該了解的看點！

【文．獨家報導集團董事長 張淯】

回顧2022展望2023，民眾最有感的是？最期待政府能做什麼？民眾對於哪些重大事件最有正面及負面感受是什麼？競逐2022百里侯的這場激戰，民眾的觀感又是如何呢？

2022縣市長九合一大選的爆炸性角逐，牽動了2024總統大選的佈局，尤其，台北市長選戰三強鼎立，更影響各政黨兩年後的總統改選，藍綠白都有著輸不得的壓力。

選戰激烈，選後讓我們展望選後的新政局。而選舉本就不是萬靈丹，藍綠白都各自有其難題，只是定期的和平內戰，展望選後新政局，不管2022誰做老大，我們還是看到藍綠白相爭卡位激戰殺紅眼，競爭廝殺激烈的各陣營上演拔樁大戰，彼此不遑多讓，攻坊不斷的一番殘酷的鬥爭，藍綠白分食選票搶票源……

誠信，贏得未來

然而，誰說在一樁樁處心積慮的打選戰背後，一定要進行一連串爾虞我詐的血腥鬥爭，去相互強食票源爭奪王位寶座呢？你絕對還有更好的方法穿越一場詭譎難測的黑暗選舉，尤其，當你面對一項精心籌劃的選戰陰謀，只要為人誠實，信守諾言，就會受到選民的尊重，而不掉入嗜血猛禽的陷阱，最終贏得勝選。

值得一提的是，有很多世界名校，把「誠信」當作教育核心，甚至一些國家元首，利用「誠信」達到人生的高峰。墨西哥總統福克斯（Vicente Fox Quesada）以為人誠實守信而受到國人的尊重，他做人的原則就是「誠實」。正是「誠實」的品德，讓他從一個普通的推銷員，經過一番努力逐步，成為一個國家的總統。研究他的人生軌跡發現，他的處事原則就是「誠信」，這為他榮登總統寶座，打下了堅實的基礎。

「翻臉比翻書還快，競選支票變芭樂票」，「不算跳票，只是政策調整」，選民受夠了藍綠惡鬥，選民擁抱各自力挺的候選人，寄望在烏雲中看見一線光芒。

但，選前的甜頭承諾，這些候選人是否真的能兌現給選民？「誠信是政治人物的保命符， 失信於民寸步難行。」每個選民都希望每個政治人物要信守承諾，千萬別跳票！誰會選前狂開支票？誰又會選後承諾跳票？

新加坡總理李光耀在世時，曾說過一句話：「讓不誠實的人掌握政權，政府效能很快就會下降，兩次選舉後，這個國家就完了。」這段話令筆者印象深刻，多年來，筆者經營新聞媒體，也始終以誠信為本，讓《獨家報導》所寫出來的文字都有所本。尤其，筆者鼓勵新聞記者們，執春秋之筆，檢驗各項新聞事件、政治人物的言行，讓選民有所判斷，對政治有所認識。我們所寫的任何一字一句，都會列入歷史，更應時時謹慎，發揮更大的影響力。

說了，算數嗎？

臺灣每逢選舉時，政治人物的選戰花招紛紛出籠，這也是媒體最忙碌的時刻，希望能報導出最真實的政治選情。 當然，這些候選人為了要引起選民注意，用盡各種方式，其中譁眾取寵者有之、高談闊論者有之、亂開支票者有之、斬雞頭立血誓者有之，這些花招佔盡了媒體版面，也一一成為新聞記者追問的焦點。

如果候選人所講出的話、所提出的政見，沒有做到怎麼辦？如果選民各自捍衛的候選人，最後卻讓選民失望或傷心，怎麼辦？難道選上之後，若做不到就兩手一攤說：「不然你想怎樣？」秀政見像在談戀愛一樣，選前說的「海誓山盟」，空嘴嚼舌，選上了就拋諸腦後，臺灣人的健忘，也讓嚐到甜頭的政治人物，屢試不爽。

筆者帶領《獨家報導》媒體集團十五年來，始終謹記「筆尖常帶感情，彼端常指良心」的精神，期許每一篇文章、每一段文字，能為讀者們帶來積極正面的能量，更期待所有的媒體朋友們，都能一起檢驗政治人物的所言所行，是否從「誠信」出發？李光耀總理的話言猶在耳，「讓不誠實的人掌握政權，政府效能很快就會下降。」而媒體需要讓選民認識政治人物誠實的那一面。

所羅門王在他的教子箴言中曾說：「 不可使慈愛、誠實離開你，要繫在你頸項上，刻在你心版上。」可見誠實有多重要，能讓一個國家復興，也能讓一個國度傾圮。所羅門王沒有強調其他物質學識的重要，反而強調誠實，而且殷殷叮嚀，要繫在頸項上、刻在心版上。

然而，究竟誰會亂開支票？每一項選舉支票都攸關人民，到底候選人在競選時說的話算不算數呢？貪腐、不誠信之風滲透行政體系，一旦縱容不誠信的人掌政，國家就完了！