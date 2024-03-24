擊樂魔力對話 朱宗慶打擊樂團驚豔首訪紐西蘭

文/MUZIK

紐西蘭時間3月16日晚間，隨著朱宗慶打擊樂團最後一首曲目的鼓棒琴槌落下，奧克蘭市政廳（Auckland Town Hall）演奏大廳（Great Hall）立刻爆出熱烈掌聲，滿場觀眾不斷喝采，久久不能散去，也證明來自臺灣的熱情，初次傳遞至南半球島國紐西蘭，同為面向海洋的島國情誼，也在無形的擊聲中緊緊相連。

奧克蘭藝術節（Auckland Arts Festival）是紐西蘭最具代表性的藝術慶典之一，至今已有超過900位藝術家及200多萬觀眾參與。藝術總監麥卡拉（Shona McCullagh）興奮地表示，去年她到訪臺灣時，就相當驚豔於朱宗慶打擊樂團的演出表現，立刻邀請他們前來演出。麥卡拉表示，邀請朱宗慶打擊樂團參與奧克蘭藝術節演出，是一段充滿熱情的旅程，也是來自臺灣的打擊樂魔力與紐西蘭之間展開的對話。

面對紐西蘭觀眾的熱情回應，朱宗慶也相當感動表示，這代表了音樂能真正超越國界、種族或語言的藩籬，扎扎實實互相傳達彼此的心意：「今晚的演出，是由能夠展現打擊樂團獨特藝術語彙的曲目所構成的經典節目，這份獨特性，來自於臺灣深厚的文化底蘊，以及不斷與世界相互激盪而出的創新意義。紐西蘭和臺灣一樣，都是具有豐富多元文化的社會，想必最能體會音樂藝術跨越藩籬的魅力！」

本次朱宗慶打擊樂團於奧克蘭藝術節演出，吸引許多當地眾多觀眾和貴賓進廳欣賞，包括紐西蘭的作曲家帕沙達斯（John Psathas）、奧克蘭愛樂樂團（Auckland Philharmonia）的執行長薇兒（Diana Weir）、定音鼓首席羅根（Steve Logan）與打擊樂手們、自然元素打擊樂團（Strike Percussion）、音樂家李察森（Sally Richardson），以及來自澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）的「Ten Days on the Island」藝術節代表等，眾多藝文工作者踴躍與會。此外，紐西蘭現任國會議員加西亞（Paulo Garcia）、張（Carlos Cheung），以及前國會議員歐康納（Simon O’Connor）夫婦，也都出席聆賞。

臺灣方面，我國駐紐西蘭代表處歐江安代表、駐奧克蘭台北經濟文化辦事處陳詠韶處長、僑界代表陳姿穎僑務委員和許明芳先生等，皆親自出席與會，並給予樂團表現高度肯定。演出結束後，樂團團員走出後台，在路上遇到了今晚欣賞演出的觀眾，主動上前打招呼，直呼樂團的舞台表現實在「太酷了！」期待很快能有機會再次欣賞。

本次音樂會「Energy ∞ Infinite」演後酒會由藝術節主辦方與我國「駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處」共同舉辦，並特別以一段毛利吟唱來慶賀、感謝演出成功。特地親赴奧克蘭的歐江安代表，於演後酒會致詞時表示：「謝謝奧克蘭藝術節邀請朱宗慶打擊樂團首度來到紐西蘭演出，今晚精彩的演出，徹底打開了我們的感知與眼界，專注投入於音樂之中，並且深刻地啟發了我們──音樂無所不在！謝謝朱宗慶老師、朱宗慶打擊樂團以及音樂家們，在臺灣與世界上，把打擊樂帶到了一個全新的、高遠的境界。」

另外，藝術節也特別邀請本次登臺的團體們，一起於3月16日下午的戶外推廣活動「Culture Beats」中登場；開演前樂團更特別在藝術節的安排下，進行「樂器觸摸導覽」活動。在奧克蘭鬧區的Aotea Square裡，許多民眾更興奮地表示，這是他們第一次近距離欣賞打擊樂的演出，完全是超乎想像的震撼！

紐西蘭打頭陣後，樂團不但正式恢復過往每年出國演出的「常態」，接下來，2024年6月份赴法國巴黎；英國、德國、大陸等地演出，都在接洽安排中，迎接成立40週年的世界巡演計畫因而提前開跑。朱宗慶表示：「今年樂團海外演出的機會接踵而來，使得原本預計2026年才要正式啟動的世界巡演計畫提前展開了，期待未來幾年內，很快能有機會再度造訪紐西蘭，持續這份珍貴的友誼。」

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