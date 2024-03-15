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亞尼克執棒 紐約大都會歌劇院管弦樂團首度巡迴亞洲

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

紐約大都會歌劇院宣布，將於今年6月19日至30日於韓國、日本、臺灣，舉行紐約大都會交響樂團首次亞洲巡迴演出，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．涅傑—瑟貢（Yannick Nézet-Séguin）指揮紐約大都會歌劇院管弦樂團，並攜手女高奧羅佩薩（Lisette Oropesa），於6月29日、30日兩天，在國家音樂廳登臺。

指揮大師亞尼克曾帶領鹿特丹愛樂、費城管弦樂團來訪，這也是他在正式上任紐約大都會歌劇院掌門人後，首度抵臺！總是能量滿點的他感性說道：「作為指揮家，為世界各地的觀眾帶來現場音樂和演出是我的熱情。能夠首次為韓國、日本和臺灣的觀眾帶來紐約大都會歌劇院管弦樂團優秀的音樂家與當代最卓越的歌劇獨唱家，是我至高無上的喜悅。我們非常期待演奏紐約大都會歌劇院管弦樂團世界知名華格納、德布西、莫札特經典，同時也很期待為大家呈獻傑西．蒙哥馬利為當今世界所需要而創作的新作品《Hymn for Everyone》。」

此次隨團來訪的古巴裔美籍明星女奧羅佩薩，是當今最受歡迎的抒情花腔女高音，她在歐美最著名的歌劇院曾上演的劇目中扮演過各種角色，絕妙的花腔和超羣的演技更讓她在歌劇界獲得崇高的讚譽。莫札特和法國作曲家的歌劇作品是奧羅佩薩的拿手，而此次正是與紐約大都會歌劇院管弦樂團合作一場古諾、一場莫札特歌劇選粹，值得期待。

紐約大都會歌劇院先前曾訪問日本，最近一次是在2011年，在東京和名古屋呈現了完整歌劇製作。此次則是該院管弦樂團140來首次獨自進行的亞洲巡演，也是紐約大都會歌劇院首次在韓國和臺灣演出。

臺灣將為亞巡最終站，主辦單位牛耳藝術表示，感謝大家對紐約大都會歌劇院管弦樂團的期待，相關售票訊息預計於四月下旬公告。

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