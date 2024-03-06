梵志登將掌法國廣播愛樂

【文/MUZIK】

即將於本樂季結束時離開紐約愛樂音樂總監現職的梵志登（Jaap van Zweden），除了剛於年初轉戰首爾愛樂（Seoul Philharmonic Orchestra），轉頭又接了法國廣播愛樂音樂總監，預計於2026-27樂季就任。

2025-26樂季，他會先以準音樂總監的身分，與法國廣播樂團合作四週，之後再正式從2015-16樂季帶領樂團至今的現任音樂總監Mikko Franck手上接棒。

現年63歲的梵志登，2018-19樂季出掌紐約愛樂、2021年即公開宣布不再續約，僅僅六年的任期，也讓他成為布列茲（Pierre Boulez，1971-1977年在任）以降該團最「短命」的音樂總監。

另外，這個樂季結束時，梵志登也將卸下自2012-13樂季擔任至今的香港愛樂（Hong Kong Philharmonic Orchestra）音樂總監之職。

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