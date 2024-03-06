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席夢．楊續掌雪梨交響樂團兩年

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

雪梨交響樂團Sydney Symphony Orchestra，SSO）宣布，將與現任首席指揮席夢．楊（Simone Young）延長合約2年，至2026年底為止。

席夢．楊是2019年先接下準首席指揮一職、率團走過整個COVID-19疫期，後於2022年正式上任，成為雪梨交響樂團第三位澳洲本地出身的首席指揮，更是史上第一位執掌該團的女性；任上以指揮雪梨歌劇院音樂廳整修重開節目的馬勒第二號交響曲、長達四年的華格納《指環》全本音樂會計劃（去年11月由〈萊茵的黃金〉開啟，是該團近30年來第一次重拾《指環》的大企劃）為人稱道。

今年，席夢．楊預計指揮雪梨交響樂團帶來荀貝格《古勒之歌》、紀念布魯克納誕辰兩百週年的第八號交響曲、莫札特第四十一號交響曲、與小提琴家Augustin Hadelich合作孟德爾頌小提琴協奏曲，當然還有《指環》計劃的第二部〈女武神〉——今年，他還要以「第一位女性+第一位澳洲指揮」的身分，在拜魯特音樂節登臺，為自己的職業生涯立下新的里程碑。

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