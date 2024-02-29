史拉特金出任拉斯維加斯愛樂藝術顧問

【文/MUZIK】

拉斯維加斯愛樂（ Las Vegas Philharmonic）董事長Jeri Crawford宣布，已聘請史拉特金（Leonard Slatkin）自2024-2025樂季起，擔任該團藝術顧問，並出席2月24日開樂季節目的公開活動；雙方正式的合約關係，則以11月9日的演出為始。

Crawford指出，很期待專業藝術家史拉特金前來，這能讓樂團於成立25週年之際更上層樓。

史拉特金則表示，自己常去拉斯維加斯，現在有機會拓展自己的音樂節目、社群領域、藉該地特出的現場演奏環境來推廣教育，也開啟了為國家創新的可能。

史拉特金曾執掌底特律交響樂團十年、聖路易交響樂團十七年，現為底特律交響樂團桂冠音樂總監、聖路易交響樂團桂冠指揮，同時也是法國國立里昂管弦樂團榮譽音樂總監。他指揮樂團的錄音，得過六次葛萊美獎，曾獲頒美國國家藝術勳章、法國騎士勳章。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》