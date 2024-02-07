過渡方案生效 英國國家歌劇院樂團與合唱團暫緩罷工

文/MUZIK

本月原將面臨樂團與合唱團聯手罷工的英國國家歌劇院（English National Opera），及時提出過渡方案，避免了新製作《Handmaid’s Tale》2月1日無法上檔的窘境。

該院合唱團所屬工會Equity對於和院方就此案達成協議表示欣喜，但也指明終點未至、有信心於未來幾週以建設性的對話完全解決問題。目前擱置針對《Handmaid’s Tale》的罷工行動，讓院方完成與樂團所屬工會Musicians’ Union的協商，並與兩個工會確認最後細節。

Musicians’ Union則聲明，在問題未得解決之前，罷工授權依然有效。

這次罷工，雖因英格蘭藝術委員會砍英國國家歌劇院經費、迫其遷院而起，但院方為節省開支，而對樂團、合唱團、芭蕾舞團團員大幅減薪，且將一年中的聘僱時間縮為半年，讓變相成為臨時工的勞方大感吃不消。樂團小提琴第二部樂手、該院Musicians’ Union工會執事Glen Sheldon坦言，他們正在考慮是否轉行；合唱團員Ronald Nairne則說，他們對院方展開行動、寫信給國會議員、向藝術委員會、跨議會團體、文化部（Department for Culture, Media and Sport, DCMS）申訴，能做的都做了，實在不得不罷工。

英國國家歌劇院音樂總監Martyn Brabbins則在去年10月、院方作出減薪決定時，即掛冠求去。

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