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辛辛納提交響樂團以舊日樂園打造露天劇場

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

辛辛納提交響樂團（Cincinnati Symphony Orchestra）旗下的Music & Event Management Inc. （MEMI）取得該地老牌的Coney Island遊樂園，計劃耗資1億1800萬美元，在此建立一座巨大的圓型戶外劇場，並將之打造為音樂產業頂級活動的必至殿堂，與鄰近的Riverbend和PNC Pavilion形成互補之勢。

MEMI指出，這個音樂據點要開辛辛納提大區風氣之先，將配備最尖端的表演娛樂科技和頂級設施，當然更有進階音響系統與相應的座位安排，讓戶外音樂活動的所有元素得到充分發揮。

辛辛納提交響樂團董事長兼執行長Jonathan Martin表示，該處尚在初始規劃階段、許多細節還待確定。他們志在建立全美國最好的圓型劇場，新據點將引領音樂產業的未來，希望它可以帶動在地音樂、藝術、娛樂產業，活化地方經濟：「我們很自豪能夠成為領頭羊，就像Riverbend四十年前開幕時改變了我們音樂現場的樣貌一般。」

目前辛辛納提已經擁有16個容量超過千人的音樂演出場地，不過該地觀光局負責人Jeff Berding對於以新據點代替Riverbend仍表示肯定：「它已是陳舊設施，需要一些關懷和新的投資，使其成為能讓我們欣賞到一流音樂演出的據點。」而且他認為，新的據點與原有的其它場館容量各異，不用擔心它會對現有市場造成太多衝擊。

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