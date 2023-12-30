準．馬寇爾將掌海牙管弦樂團
文/MUZIK
近期剛與NSO續約至2028年的音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl），也受到海牙管弦樂團（Residentie Orkest）聘請，將於2025-26樂季接替Anja Bihlmaier，成為該團首席指揮，為期至少4年。
作為牙管弦樂團深受歡迎的客席指揮之一，馬寇爾從2021年夏季即名列該團常任客座指揮。他轉任首席指揮之後，另一名常任客座指揮Richard Egarr也續約至2029年；而且樂團還加聘了年輕的英國指揮Chloe Rooke，從2024年起擔任「駐團新秀藝術家」（emerging artist in residence），任期3年。
海牙管弦樂團行政兼藝術總監Sven Arne Tepl表示，很高興能由經驗豐富、國際一流的指揮領導樂團。期待與老夥伴繼續強化長期以來的關係，以及與Chloe Rooke剛要展開的合作，當然還有現任首席指揮Anja Bihlmaier將會帶來的最後一個半樂季。
馬寇爾在聲明中提到，自己已與該團優秀音樂家共事多年，很樂於拓展、加深彼此的關係。期待與Sven Arne Tepl及其團隊，還有Richard Egarr與Chloe Rooke密切合作，以推廣和深化此團作為海牙精緻、熱情、高品質管弦樂團的美名。
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