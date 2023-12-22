塞爾維亞裔作曲家獲格勞梅爾作曲獎 10萬美元入袋

【文/MUZIK】

美國肯塔基州路易斯維爾大學享有盛名、獎金高達10萬美元的格勞梅爾作曲獎（ Grawemeyer Award ），今年由Aleksandra Vrebalov的《Missa Supratext》拿下。這是一首為弦樂和女童合唱團而創作的六樂章作品，2018年在舊金山爵士音樂中心首演。

該曲是為克羅諾斯四重奏（ Kronos Quartet ）和舊金山女童合唱團（San Francisco Girls Chorus）而寫，以一場不涉及特定宗教傳統的無言慶祝活動來構思。Vrebalov表示，這部作品的靈感來自她與克羅諾斯合作的一個項目，該項目是為厄瓜多爾基多計劃的一個神聖音樂節而創作的。雖然該音樂節從未舉辦，但當她在2018年回來照計劃譜寫「基多彌撒」時，正陷於和作詞者Niloufar Talebi合創歌劇《亞伯拉罕在火焰中》（Abraham in Flames）的迷霧之中。

《Missa Supratext》為拉丁文，意即「超越文字的彌撒」。Vrebalov在接受《Chronicle》電話訪問時表示：「我對文字感到厭倦」，她當時正在塞爾維亞為貝爾格勒的演出準備一部新作品，「我意識到光是音樂本身就可以作出如此豐富的表達。」

《Missa Supratext》的首演由女童合唱團指揮Valérie Sainte-Agathe主持，這是Vrebalov與克羅諾斯之間自1995年、他就讀舊金山音樂學院以來，即長期進行合作的內容之一。克羅諾斯四重奏的創始人和藝術總監David Harrington在提名該作的信中寫道，「Vrebalov已發展出我所知最豐富的作曲風格」。

Vrebalov為《Missa Supratext》編寫了一套虛構語言的歌詞。除了合唱和四重奏，這部作品還需要一位音樂鋸演奏者，並要求年輕的歌手在舞台上跳躍，敲響手持的鈴鐺。 Harrington說：「這是一種非常振奮人心的聲音。它從完全的噪音轉變為非常美麗的狂喜結局。你會感覺自己被向上提升。」

塞爾維亞出生的Vrebalov於2015年成為美國公民，現居紐約市，已有15部作品由克羅諾斯首演。她表示：「與克羅諾斯合作這麼多年，我很了解並信任他們。……女童合唱團非常愉快而充滿歡樂，這種能量對我來說非常有幫助，使我進入了一個真正自由飛翔的世界。」

格勞梅爾獎於1985年首度頒發，初為音樂作曲獎，後逐漸擴展為包括改善世界秩序、教育、宗教和心理學的年度獎項。John Adams、Esa-Pekka Salonen、Olga Neuwirth的作品此前都曾獲獎。

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