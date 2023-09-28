索契耶夫攜手郎朗 維也納愛樂11月六訪臺灣

【文/MUZIK】

繼去年10月下旬來臺之後、時隔一年，維也納愛樂將由索契耶夫（Tugan Sokhiev）指揮、搭配鋼琴家郎朗，經過全體團員投票決定，於11月1、2、3日，以臺北和高雄的三場演出，為他們今年的亞洲巡迴拉開序幕——這不但是該團自1993年以來的第六次登陸，還是他們第一次聯手獨奏家訪臺——已與維也納愛樂合作近20年的郎朗，帶來聖桑作品，無疑會是本次節目的超級亮點。

作為當今世上唯一沒有常任音樂總監／首席指揮的樂團，維也納愛樂黃金之聲與不同指揮合作創造的張力與火花，是樂團著名的迷人之處。本次擔綱的中生代大師索契耶夫，曾同時執掌土魯斯管弦樂團、莫斯科波修瓦大劇院兩大團。他將指揮樂團，先在維也納金色大廳演出五場亞巡前暖身；11月1日亞巡首站臺北登場，安排貝多芬第四號交響曲與普羅高菲夫第五號交響曲；11月2日及11月3日的北、高兩場，則攜手郎朗，演繹聖桑第二號鋼琴協奏曲，加上布拉姆斯第一號交響曲，兩套曲目各有精彩。其後再前 往韓、日繼續巡迴。

▲索契耶夫本次有與獨奏家合作的場次，也有純交響曲目的演出（© Patrice Nin）

維也納愛樂2023訪臺演出（9/27中午開賣）

11/1台新經典饗宴 - 維也納愛樂 首演之夜

11/2力晶2023藝文饗宴 - 維也納愛樂在臺北

11/3維也納愛樂在高雄

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》