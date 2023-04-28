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艾索普接下愛樂管弦樂團首席客座指揮

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

英國的愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）宣布，自2023-24樂季起，任命艾索普（Marin Alsop）為首席客座指揮。

艾索普表示，在自己的職涯之中，倫敦的日子可謂收穫極多。這是與極佳的樂手和觀眾深化關係的夢幻機會，非常期待與這個創新、前瞻的樂團密切工作，繼續擁抱舊雨新知、為該團製作良樂的長遠歷史再添新猷。

他將於2023-24樂季加入這個藝術家庭，從該團核心的開季系列Let Freedom Ring開始，發揮他在節目製作與音樂再探方面的長處。接下來的三個樂季裡，艾索普每季都會推出三個涵蓋新曲目與演出形式的特別企劃。

2022-23是艾索普擔任維也納廣播交響樂團（ORF Radio-Symphonieorchester Wien）首席指揮的第四個樂季；另外他也是芝加哥Ravinia音樂節的首席指揮兼策展人；並固定客席指揮克里夫蘭管弦樂團、費城管弦樂團、大會堂管弦樂團、史卡拉愛樂等。

這次與艾索普一同受聘的，還有出任桂冠首席客座指揮的John Eliot Gardiner，以及客座指揮Santtu-Matias Rouvali、桂冠指揮Esa-Pekka Salonen、終生榮譽指揮Christoph von Dohnányi。

艾索普上任後的首秀，將於2023年10月19日指揮愛樂管弦樂團，在 Let Freedom Ring 中帶來一場爵士風味、全美國作品的演出，曲目包括James P. Johnson的《A Symphonic Poem》、柯普蘭的《凡人信號曲》、Joan Tower題獻給艾索普的《給非凡女性的信號曲》、伯恩斯坦《錦城春色》裡的〈Three Dance Episodes〉、蓋希文《藍色狂想曲》等。

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