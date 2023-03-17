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英王加冕典禮 委託創作12首新曲

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

英國國王查爾斯三世，為自己今年5月6日將在西敏寺舉行的加冕典禮，委託創作了6部管弦樂曲、5部合唱曲、1部管風琴曲，共計12首全新的作品，其中包括一首出自安德魯．洛伊—韋伯（Andrew Lloyd Webber）之手的曲目。

韋伯受到的委託，是根據聖經詩篇第98的經文譜寫歌曲。他表示，希望自己的這首新曲反映出「歡快的時刻」。

其他受到查爾斯三世委託的作曲家，還有Iain Farrington、Sarah Class、Nigel Hess、Paul Mealor、Patrick Doyle、Tarik O'Regan、Roxanna Panufnik、Shirley J. Thompson、Judith Weir、Roderick Williams、Debbie Wiseman.

除了全新作品，儀式中，將有福音合唱團獻唱、加冕管弦樂團及多位獨奏家奏樂，為了紀念其父、伊麗莎白二世女王之夫、帶有希臘貴族血統的菲利浦親王，也會安排希臘東方正教會的音樂；部分歌曲以威爾斯語演唱；賈第納（John Eliot Gardiner）將親自指揮一套合唱曲目；當然也少不了艾爾加、韓德爾、拜爾德等名作曲家的傳統古典音樂作品；此外更委創了一個結合當代與傳統音樂的「加冕主題」。

當查爾斯三世被授予王冠、宣告稱王的時刻，西敏寺學校合唱團成員將高唱「Vivat」（來自拉丁文，有萬歲之意）慶賀，就如以往的君主——包括1953年前任女王伊麗莎白二世——加冕時一樣。

典禮上將與國王相伴的，是王后卡蜜拉，但大家關心的重點，卻落在他是否真會如聲明所言，不佩戴鑲著「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石的皇冠出席，以避免引發爭議。

至於誰將獲邀現場聆聽這些音樂，則尚待確認——而外界最矚目的，則莫過於哈利王子與梅根夫妻，是否會在典禮上出現。

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