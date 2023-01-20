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北市交明日之星 2月中山堂登臺

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

臺北市立交響樂團第13屆明日之星甄選，勝出的三位鋼琴獨奏家：林品宏、趙翊媗、魯直鈞，將於2月18日在中山堂，與張致遠指揮的北市交合作演出協奏曲，並自1月17日上午9時30分起，於臺北市中山堂服務臺開放免費登記索票。

北市交透過明日之星甄選，發掘年輕演奏人才，提供優勝者共演協奏曲的寶貴機會，至今已有13年歷史。本次甄選項目為鋼琴，參加甄選的不乏國內外頂尖音樂資優班學生。經過激烈的甄選後，由極具音樂性與技巧的3位年輕音樂家獲得優勝。

現年22歲的林品宏目前就讀國立臺灣師範大學音樂系四年級，師事辛幸純。曾獲費城國際鋼琴大賽第二名、師大協奏曲比賽冠軍、新逸鋼琴大賽季軍；在鋼琴合作、音樂創作領域亦有傑出表現，曾榮獲中華民國聲樂家協會「最佳鋼琴合作獎」；並與作曲家鄧耀聖合作創作電聲音樂作品「萬花琴」，發表於台灣當代文化實驗場C-Lab 聲徜音樂節。本次他將在音樂會中演出布拉姆降B大調第二號鋼琴協奏曲。

同為國立臺灣師範大學音樂系學生的趙翊媗，現為二年級，師事葉孟儒，音樂會上將挑戰演出拉赫曼尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲。她曾入圍莫斯科國際青少年蕭邦鋼琴大賽、國際柴科夫斯基青少年音樂大賽、Gina Bachauer國際鋼琴音樂節等，於2020年獲國際大師鋼琴藝術節明日之星音樂會評委榮譽提名，並在2021年獲得師大鋼琴協奏曲比賽冠軍的殊榮。

在現場演奏的甄選過程中，林品宏及趙翊媗不僅在自己的曲目上表現傑出，還互相擔任彼此的鋼琴協奏者，展現出了兩位音樂家驚人的演出耐力，最後雙雙入選優勝，堪稱佳話。

此次最年輕優勝者，是現年16歲、目前就讀師大附中高中部音樂班二年級的魯直鈞，師事鍾曉青，曾接受魏樂富、盧易之、Joseph Rackers、林易等多位名師指導，也熱衷於室內樂的學習及演出，曾在義大利佩魯賈音樂節與管弦樂團演出協奏曲，並獲第五屆史坦威青少年鋼琴大賽決賽第二名、台北國際鋼琴大賽第一名、史坦威青少年大賽決賽第三名。他將演出拉赫曼尼諾夫C小調第二號鋼琴協奏曲。

第13屆明日之星優勝者音樂會

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