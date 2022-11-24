奇美博物館30週年版「幸福聖誕樹」亮相 12月中百餘場演出慶佳節

【文/MUZIK】

奇美博物館今年的「聖誕週末」系列活動，將於12/17（六）起，連續兩個週末登場，四天總計逾百場演出，創下有史以來最多的紀錄：包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演；加上最受歡迎的「經典聖誕市集」、網美搶拍的「幸福聖誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」，以及國際大展《時代的臉孔》加價購等，以目不暇給的企劃，打造溫馨難忘的聖誕佳節。

奇美博物館「2022聖誕週末」以「歡樂聖誕派對」為主題，配合目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，特別融入「英國」元素，送上一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

典藏名琴助陣，英國最古老提琴公開首演

奇美博物館表示，聖誕週末自開辦以來已進入第五個年頭，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從原初的每日10多場不斷增量，今年更是天天都有25場以上，從白天到晚上全無間斷，四天累計高達百場之多，創下活動舉辦以來的歷史新高。在音樂表演部分，精心規劃「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受三百多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。

經典聖誕市集擴大區域，集結上百攤位

每年討論度最高的聖誕市集，今年擴大區域，風格攤位從去年的80家增加至上百家，內容匯集了英國小點如炸魚薯條、司康，以及其它異國美食，如法式鹹派、手工生義大利麵、沙拉米香腸起司拼盤、德式蝴蝶結麵包、限量龍蝦堡等，更有極具特色的文創攤位。此外，小朋友最愛的聖誕老公公將首次與英國士兵一起開派對、熱鬧遊行，看看是聖誕老人的魅力大還是英國士兵受歡迎！「戶外星光電影」精選老少咸宜的熱門經典大片如《比得兔》、《愛麗絲夢遊仙境》、《穿著PRADA的惡魔》、《她們》等輪番放映。

《時代的臉孔》百元加購，飽覽英國國寶級肖像

在展覽部分，國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》絕對不能錯過，該展為全球最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」160年來前所未有的世界巡迴展，大批英國國寶級肖像作品首度來台，包括莎士比亞、牛頓、達爾文、英國女王等，民眾可以跨越500年、飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生。奇美博物館表示，由於該展作品十分珍貴，為了維護展場安全與參觀品質，「聖誕週末」活動期間採加價購方式，以100元加購即可入場參觀。此外，常設展廳也配合《時代的臉孔》，規畫「肖像」主題的典藏推薦，例如知名畫家〈林布蘭半身像〉、甜美優雅的少女〈黛妮希雅〉等十多件肖像作品，凡購買「聖誕週末」票券即可自由參觀。

幸福聖誕樹搶先登場，慶典意象傳遞喜悅

奇美博物館前13公尺高的「幸福聖誕樹」率先登場，為活動暖身，今年適逢開館三十週年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，底座以蘇格蘭格紋配合當期展覽之英國主題，傳遞幸福、喜悅之情，每日17:30至22:00點燈，展出至明年1/10止。「聖誕週末」夜晚還將推出聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/17（六）、12/18（日）、12/24（六）、12/25（日）每天14:00至22:00展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票。

奇美博物館 2022 聖誕週末 歡樂聖誕派對

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