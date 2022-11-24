快訊

具俊曄發聲了！遭指心虛刪文 罕見大動作自清

藍營基層不滿！「永和IU」陳紫渝公布與侯友宜合照 黨部急發聲明回應

奇美博物館30週年版「幸福聖誕樹」亮相 12月中百餘場演出慶佳節

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

奇美博物館今年的「聖誕週末」系列活動，將於12/17（六）起，連續兩個週末登場，四天總計逾百場演出，創下有史以來最多的紀錄：包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演；加上最受歡迎的「經典聖誕市集」、網美搶拍的「幸福聖誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」，以及國際大展《時代的臉孔》加價購等，以目不暇給的企劃，打造溫馨難忘的聖誕佳節。

奇美博物館「2022聖誕週末」以「歡樂聖誕派對」為主題，配合目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，特別融入「英國」元素，送上一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

典藏名琴助陣，英國最古老提琴公開首演

奇美博物館表示，聖誕週末自開辦以來已進入第五個年頭，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從原初的每日10多場不斷增量，今年更是天天都有25場以上，從白天到晚上全無間斷，四天累計高達百場之多，創下活動舉辦以來的歷史新高。在音樂表演部分，精心規劃「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受三百多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。

經典聖誕市集擴大區域，集結上百攤位

每年討論度最高的聖誕市集，今年擴大區域，風格攤位從去年的80家增加至上百家，內容匯集了英國小點如炸魚薯條、司康，以及其它異國美食，如法式鹹派、手工生義大利麵、沙拉米香腸起司拼盤、德式蝴蝶結麵包、限量龍蝦堡等，更有極具特色的文創攤位。此外，小朋友最愛的聖誕老公公將首次與英國士兵一起開派對、熱鬧遊行，看看是聖誕老人的魅力大還是英國士兵受歡迎！「戶外星光電影」精選老少咸宜的熱門經典大片如《比得兔》、《愛麗絲夢遊仙境》、《穿著PRADA的惡魔》、《她們》等輪番放映。

《時代的臉孔》百元加購，飽覽英國國寶級肖像

在展覽部分，國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》絕對不能錯過，該展為全球最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」160年來前所未有的世界巡迴展，大批英國國寶級肖像作品首度來台，包括莎士比亞、牛頓、達爾文、英國女王等，民眾可以跨越500年、飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生。奇美博物館表示，由於該展作品十分珍貴，為了維護展場安全與參觀品質，「聖誕週末」活動期間採加價購方式，以100元加購即可入場參觀。此外，常設展廳也配合《時代的臉孔》，規畫「肖像」主題的典藏推薦，例如知名畫家〈林布蘭半身像〉、甜美優雅的少女〈黛妮希雅〉等十多件肖像作品，凡購買「聖誕週末」票券即可自由參觀。

幸福聖誕樹搶先登場，慶典意象傳遞喜悅

奇美博物館前13公尺高的「幸福聖誕樹」率先登場，為活動暖身，今年適逢開館三十週年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，底座以蘇格蘭格紋配合當期展覽之英國主題，傳遞幸福、喜悅之情，每日17:30至22:00點燈，展出至明年1/10止。「聖誕週末」夜晚還將推出聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/17（六）、12/18（日）、12/24（六）、12/25（日）每天14:00至22:00展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票。

奇美博物館 2022 聖誕週末 歡樂聖誕派對

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

微軟駁英國監管稱「任天堂比我瑟」 Switch獨佔《蓓優妮塔3》提供更多大人的樂趣

卡達豪砸2290億美元辦世足賽恐血本無歸？歷史證明：世界盃冠軍隊才是經濟救世主

傳中海油擬售美國頁岩氣資產 套現20億美元

英國競爭和市場管理局將調查蘋果及Google是否在手機瀏覽器及遊戲市場壟斷

相關新聞

奇美博物館30週年版「幸福聖誕樹」亮相 12月中百餘場演出慶佳節

奇美博物館今年的「聖誕週末」系列活動，將於12/17（六）起，連續兩個週末登場，四天總計逾百場演出，創下有史以來最多的紀錄，以目不暇給的企劃，打造溫馨難忘的聖誕佳節。

小澤征爾XSKO上太空！史上首次，樂團演奏直送宇宙，12月1日世界首播

11月23日（三），下午6點半，於日本長野縣松本市的KISSEI文化廳中，小澤征爾睽違4年指揮齋藤紀念管弦樂團（SKO），貝多芬的《艾格蒙》序曲的直播訊號，乘著「希望」之名，傳至國際太空站（ISS）的太空人若田光一。史上第一次，樂團演奏樂音直播送至太空！本次直播影像，在12月1日中午12點（日本時間，台灣時間上午11點），於小澤征爾官方YouTube頻道進行世界同步首播。

「你有想過座頭鯨的感受嗎？」刪減版《芬加爾岩洞》示警生態危機

孟德爾頌的《赫布里德》序曲（Die Hebriden，一般常以 Breitkopf & Härtel出版時使用的「《芬加爾岩洞》序曲」稱之），是他受英格蘭與蘇格蘭之行啟發，於1830年譜寫的作品。如今，作曲家Ewan Campbell與劍橋大學經濟學家Matthew Agarwala合作，欲藉拿掉此曲部分音符的「刪減版本」，提醒大眾注意生物多樣性日趨減損的危機。

複製史特拉第瓦里不是夢？奈米級儀器深入名琴塗層之秘

既有漂亮的外表、又有美妙的聲音，一向以內外兼備著稱的史特拉第瓦里名琴，到底當初製造時用了什麼樣的神秘技術？數百年來都是樂壇上熱度不衰的經典話題。

「一定要讓更多觀眾，看到這麼精采的作品！」 朱宗慶打擊樂團2023擊樂劇場《木蘭》正式啟售！

2021至2022年之際，朱宗慶打擊樂團挑戰最多民眾出遊的跨年檔期，全臺三地演出10場擊樂劇場《木蘭》，場場滿座觀眾的如雷掌聲，此作品的經典度已不再言喻。2023年，朱宗慶打擊樂團將於2月9日起，再次演出擊樂劇場《木蘭》，進行團史上破天荒的僅隔一年再演，全是來自藝術總監朱宗慶的一個動念：「一定要讓更多觀眾，看到這麼精采的作品！」

NSO音樂總監親自攜卷來臺 馬寇爾卅載珍藏贈國圖

國家交響樂團（NSO）音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）藉搭機往返的機會，將自己過去三十年來收集到的專業音樂典藏，包括手稿、再版原始樂譜，以及盧梭《關於音樂的新記號》（1770版）、最早的音樂史專書——喬瓦尼．巴蒂斯塔．馬提尼的《音樂史》兩冊、德國巴洛克作曲家和音樂理論家約翰．大衛．海尼欽1711年第一版印刷的樂譜《數字低音彈奏法的新發現與基礎指引》等珍貴古籍，從德國親自分批攜帶來臺，並於日前贈予國家圖書館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。