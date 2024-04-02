靠關係放水？士官體測成績被爆造假 海軍陸戰隊：依法調查中

立委今指控海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊的高階士官長、陳姓督導長，涉偽造游泳體能紀錄，海軍陸戰隊指揮部今天表示，全案正調查中，如查證屬實，將依規定移法偵辦。

國民黨立委徐巧芯今在立法院黨團記者會中揭露，今年3月6日下午左營陸戰隊忠誠游泳池，海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊，曾發生一起體測靠關係放水事件。戰鬥支援大隊灘勤中隊的高階士官長、陳姓督導長偽造游泳體能紀錄，某位必須參加游泳體測人員未到場，卻登載通過測驗。而當時體測紀錄處理人員、賴姓訓練士、黃姓中隊長均在場。

立委表示，根據國防部的說法，未到測人員是因公，該單位主管以「主官保證」繼續延用上一次施測紀錄，但事實上，國防部乃至於海軍、海軍陸戰隊根本沒這樣的規定。最後，海軍總部認定是不符規定，已經啟動調查。

對此，海軍陸戰隊指揮部今（2）日表示，經查灘勤中隊陳姓士官長民國112年個人三項體能鑑測及3次200公尺泳測均合格，有關陳士官長113年第一季自測成績登錄不實，陸戰隊刻依毋枉毋縱原則調查中，如查證屬實，將依規定移法偵辦，並檢討疏責人員適懲，以正綱紀。