無人機零件「大陸製」？ 經緯：並非國軍採購的款式

總統當選人賴清德今天赴嘉義參觀無人機國家隊，現場展出的經緯航太無人機產品，其馬達上赫然印有「MADE IN CHINA」字樣，引發議論。經緯對此表示，現場展出的是與土耳其、英國合製的「豺狼」（Jackal）無人機，並非公司承製國防部「軍用商規無人機」計畫的產品。豺狼無人機由土耳其研發，初期的確使用中國大陸製零件，例如直驅馬達、螺槳與電池等，但未來會做到「非紅轉換」，這也是土方與經緯合作，開發自製零件的原因。

經緯董事長羅正方說，無人機的國際鏈結是當前重要課題，許多同屬民主陣營的盟國無人機，至今苦於仍須依賴中國產製的零件，也亟需尋找替代的供應鏈來源，以進行「非紅轉換」。台灣過去兩年推動軍用商規無人機計畫，中小型的本土無人機，已經能達成100%的非紅零件製造，同時陸續培植出無人機供應鏈，因此各國也開始尋求與台灣合作共同開發。